Mohamed Salah vs Sadio Mane: o duelo final entre as lendas do Liverpool pela glória na África

Mane, por sua vez, sempre insistiu que se dava muita importância à sua rivalidade com Salah, ecoando a afirmação do egípcio de que ela nunca afetou negativamente o Liverpool, e até argumentou que um nível tão intenso de competição pode, na verdade, ser algo bom para uma equipe.

"Sou uma pessoa quieta, mas sou amigável com todos", disse Mane no podcast Rio Ferdinand Presents . "Acho que Salah também é um cara muito legal. Mas acho que, em campo, vocês viram – às vezes ele me passava a bola, às vezes não; às vezes me passava, às vezes não. Só o Bobby (Firmino) estava lá para dividir a bola."

"E eu ainda me lembro [do jogo contra o Burnley] quando fiquei muito, muito bravo porque ele não me passou a bola quando deveria. Fiquei muito bravo depois do jogo. No dia seguinte, ele veio falar comigo. Ele queria conversar comigo, mas não sabia como dizer. Ele ainda achava que eu estava bravo com ele porque não tínhamos nos visto [na noite anterior], tínhamos ido para casa."

"Ele disse: 'Podemos conversar?' Eu disse: 'OK, sem problema, vamos lá'. E ele disse: 'Você acha que eu não queria passar a bola para você? Eu não marquei. O Bobby marcou. Mas mesmo quando recebi a bola, eu não te vi. Eu só recebi a bola e queria chutar. Mas não tenho nada contra você. E, sinceramente, se eu pudesse passar a bola para você e se eu te visse, eu passaria'. Eu disse: 'Não, não se preocupe. A bola passou, passou. Eu fiquei bravo porque acho que você pode me passar a bola mais vezes, com a qualidade que você tem'."

"Acho que desde aquele dia ficamos ainda mais próximos. E às vezes acontece. Para mim, não era nada pessoal. Ele só quer marcar gols, marcar gols e marcar gols. E aí eu disse para ele: 'Mo, eu posso te ajudar muito porque sei que você quer ser um artilheiro. Posso te ajudar porque não tenho esse problema. Vou te ajudar mais.'"