Salah Mane AFCON GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Mohamed Salah vs Sadio Mane: o duelo final entre as lendas do Liverpool pela glória na África

Embora Arne Slot pareça acreditar que o time titular do Liverpool é mais forte sem Mohamed Salah, a ausência do ponta tem sido notável nas últimas semanas, com os Reds tendo dificuldades para marcar gols sem seu craque. É evidente que eles precisam do seu Rei Egípcio de volta a Anfield o mais rápido possível. Salah, por sua vez, está ansioso para estender sua participação na Copa Africana de Nações, no Marrocos. Aliás, ele nem tenta esconder o quanto o torneio significa para ele.

"Já conquistei quase todas as honras do futebol", disse Salah no sábado,  "mas esta é a que estou esperando."

A boa notícia para Salah é que, após marcar o gol decisivo na vitória por 3 a 2 sobre a Costa do Marfim nas quartas de final, ele está a apenas dois jogos de realizar seu sonho. A má notícia, porém, é que Sadio Mane está mais uma vez em seu caminho, pois o astro senegalês sempre foi um dos maiores rivais de Salah, mesmo quando jogavam juntos.
  • FBL-QAT-FIFA-CLUB-WORLD-CUP-LIVERPOOL-FLAMENGOAFP

    "Raro ver os dois conversando"

    Jogando pelas laterais do ataque do Liverpool, com Roberto Firmino ao seu lado, Salah e Mane formaram uma das linhas de ataque mais eficazes e vitoriosas da história do futebol. Juntos, levaram os Reds ao sétimo título da Liga dos Campeões antes de encerrar o jejum de títulos mais infame da Inglaterra.

    Como Firmino revelou posteriormente, Salah e Mane "nunca foram melhores amigos". "Cada um era reservado", escreveu o brasileiro em sua autobiografia. "Era raro vê-los conversando."

    No entanto, a dupla protagonizou uma troca de palavras infame diante de todo o mundo do futebol durante os minutos finais de uma vitória por 3 a 0 sobre o Burnley, na temporada 2019/20. Mane ficou tão furioso com o que considerou egoísmo de Salah, aliás, que o senegalês continuou a reclamar mesmo depois de Jürgen Klopp, sabiamente, tê-lo substituído momentos depois.

    Para a maioria dos espectadores, foi uma demonstração chocante de frustração, mas Firmino não ficou nem um pouco surpreso. "Isso já vinha se acumulando desde a temporada anterior, 2018/19", revelou o atacante. "Eu conhecia muito bem aqueles caras, talvez melhor do que ninguém."

    "Era eu lá em campo, bem no meio deles. Vi em primeira mão os olhares, as caretas, a linguagem corporal, a insatisfação quando um estava bravo com o outro. Eu podia sentir. Eu era a ligação entre eles no nosso jogo de ataque e o bombeiro naqueles momentos... Meu instinto e meu dever eram apaziguar a situação entre eles. Jogar água no fogo - nunca gasolina."

  • FBL-AFR-AFCON-2021-2022-SEN-EGYAFP

    "Rivalidade Egito x Senegal"

    Apesar das diferenças óbvias, Salah e Mane mantiveram uma relação de trabalho produtiva em Anfield. "Eles nunca romperam os laços", disse Firmino. "Sempre agiram com o máximo profissionalismo."

    Ele nunca conseguiu entender por que Salah e Mané nunca se entrosaram bem fora de campo e, em seu livro, chegou a questionar se a tensão entre os dois poderia ter algo a ver com "a rivalidade entre Egito e Senegal nas competições africanas".

    Seria surpreendente se essa fosse a causa do distanciamento, visto que Salah e Mane se enfrentaram apenas duas vezes em competições internacionais, nas eliminatórias para a Copa Africana de Nações em 2014, antes de se tornarem companheiros de equipe no Anfield três anos depois. No entanto, há quem diga que três confrontos épicos em um intervalo de oito semanas na primavera de 2022 contribuíram para a saída de Mane do Liverpool naquele verão.

    Contudo, embora Mane estivesse radiante por converter o pênalti decisivo nas duas vitórias do Senegal sobre o Egito nos pênaltis, na final da Copa Africana de Nações e na subsequente repescagem para a Copa do Mundo, ele de forma alguma se alegrou com o sofrimento de Salah. Pelo contrário, Mane foi rápido em consolar seu companheiro de ataque após converter sua cobrança de pênalti na final da Copa Africana, em Camarões.

    Foi um gesto comovente que pareceu corroborar a afirmação de Salah de que, embora ele e Mane nunca tivessem sido "muito próximos", eles "sempre se respeitaram".
  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WATFORDAFP

    "Salah também é um cara legal"

    Mane, por sua vez, sempre insistiu que se dava muita importância à sua rivalidade com Salah, ecoando a afirmação do egípcio de que ela nunca afetou negativamente o Liverpool, e até argumentou que um nível tão intenso de competição pode, na verdade, ser algo bom para uma equipe.

    "Sou uma pessoa quieta, mas sou amigável com todos", disse Mane no podcast Rio Ferdinand Presents . "Acho que Salah também é um cara muito legal. Mas acho que, em campo, vocês viram – às vezes ele me passava a bola, às vezes não; às vezes me passava, às vezes não. Só o Bobby (Firmino) estava lá para dividir a bola."

    "E eu ainda me lembro [do jogo contra o Burnley] quando fiquei muito, muito bravo porque ele não me passou a bola quando deveria. Fiquei muito bravo depois do jogo. No dia seguinte, ele veio falar comigo. Ele queria conversar comigo, mas não sabia como dizer. Ele ainda achava que eu estava bravo com ele porque não tínhamos nos visto [na noite anterior], tínhamos ido para casa."

    "Ele disse: 'Podemos conversar?' Eu disse: 'OK, sem problema, vamos lá'. E ele disse: 'Você acha que eu não queria passar a bola para você? Eu não marquei. O Bobby marcou. Mas mesmo quando recebi a bola, eu não te vi. Eu só recebi a bola e queria chutar. Mas não tenho nada contra você. E, sinceramente, se eu pudesse passar a bola para você e se eu te visse, eu passaria'. Eu disse: 'Não, não se preocupe. A bola passou, passou. Eu fiquei bravo porque acho que você pode me passar a bola mais vezes, com a qualidade que você tem'."

    "Acho que desde aquele dia ficamos ainda mais próximos. E às vezes acontece. Para mim, não era nada pessoal. Ele só quer marcar gols, marcar gols e marcar gols. E aí eu disse para ele: 'Mo, eu posso te ajudar muito porque sei que você quer ser um artilheiro. Posso te ajudar porque não tenho esse problema. Vou te ajudar mais.'"

  • Egypt-vs-Ivory-Coast-match-at-the-African-Cup-of-Nations-2025-QuAFP

    "Conquistei tudo, menos este título"

    Salah obviamente também ajudou Mane. "Convido a todos a notarem que a pessoa que mais deu assistências para Mané fui eu", destacou o ex-atacante da Roma em entrevista ao L'Equipe. "E, no fim das contas, sei o que fiz. Minha consciência está tranquila."

    Essa declaração é típica de Salah, que tem plena consciência do seu próprio valor. Independentemente do que aconteça quando ele retornar a Merseyside, seu status como lenda do Liverpool já está garantido. Suas estatísticas falam por si, e se por acaso forem ignoradas, ele não hesita em defendê-las. Salah sabe muito bem, porém, que seu legado internacional provavelmente será definido esta semana.

    "É importante para mim ver os egípcios orgulhosos do que fiz no jogo", disse Salah após a vitória sobre a Costa do Marfim. "Todos querem conquistar algo para o seu país, então espero que tenhamos sucesso. Acho que não há ninguém no Egito que queira ganhar a Copa Africana de Nações mais do que eu. Conquistei tudo, menos este título."

    É claro que ele chegou muito perto duas vezes antes, já que o Egito não apenas perdeu a final há quatro anos; os Faraós também foram derrotados por Camarões na decisão do torneio de 2017. Portanto, quando Salah diz que vem "suportando" o peso da expectativa "há algum tempo", ele está sendo bastante modesto. 

  • FBL-AFR-2025-MATCH 37-SEN-SDNAFP

    "Sem respeito" no Senegal

    Mane já esteve na posição de Salah. Ele entende perfeitamente o peso que é carregar as esperanças de toda uma nação, admitindo que não se sentia respeitado em seu Senegal natal até conquistar a Copa Africana de Nações.

    "Às vezes, joguei mal por causa disso e por causa da pressão", disse ele ao ex-zagueiro do Manchester United, Ferdinand. "Lembro-me de quando fomos para a Copa Africana de Nações de 2021, nunca dormi mais de cinco horas por noite. E naquela época, eu tinha o maior problema porque estava no Liverpool. E as pessoas no Senegal esperavam muito de mim, falavam demais sobre 'Você só joga bem no Liverpool, joga mal no Senegal'."

    "Eu não tinha respeito nenhum, posso dizer. Ganhei a Premier League, ganhei a Liga dos Campeões, mas nada no Senegal. Então, carregar tudo isso nos ombros não é fácil. Nas seleções nacionais da Europa, tudo bem. Mas na África é diferente. Eles podem incendiar sua casa por nada. Porque para eles, não existem grandes clubes como Manchester United, Liverpool, eles não têm isso. Eles só têm a seleção nacional."

    "Acho que as pessoas na Europa adoram a seleção nacional, mas adoram ainda mais os clubes. Com o Senegal é o oposto. Por isso a pressão é enorme. Então, para mim, eu simplesmente tinha que ganhar."

  • FBL-AFR-AFCON-2021-2022-SEN-EGYAFP

    Grandes nomes da atualidade

    Infelizmente para Salah, embora Mane se sinta livre desde 2021, ele não está menos determinado a inspirar o Senegal a conquistar seu segundo título da Copa Africana de Nações.

    "Ganhar um título com o meu país foi a maior, maior, maior conquista da minha carreira", explicou. "Então, ter a chance de ganhar de novo, vocês não imaginam o que isso significaria para mim, em primeiro lugar, mas também para o meu povo."

    Ainda assim, embora Mane deseje desesperadamente levantar o troféu novamente, Salah realmente precisa disso, como até mesmo o técnico do Egito, Hossam Hassan, admitiu. "Tenho muita confiança nele", disse o treinador. "Vejo seu moral e sinto como se ele estivesse jogando pela seleção egípcia pela primeira vez."

    Salah está visivelmente de bom humor, mesmo estando supostamente em maus termos com o técnico do seu clube. Ele até minimiza o fato de não ser mais titular no Liverpool, afirmando que isso se deve ao fato de este ser o "melhor período de treinos" de que já participou. "Os jogadores são unidos, gostamos uns dos outros, saímos juntos e rimos juntos", disse ele após a vitória sobre a atual campeã, Costa do Marfim.

    Não há como disfarçar o fato, porém, de que as probabilidades estão contra Salah em seu aguardado confronto com Mané em Tânger, já que ele é apenas um dos três jogadores que atuam na Europa na seleção egípcia, enquanto o Senegal tem 23.

    Com Salah em excelente forma, tudo é possível, visto que ele está jogando como um homem em uma missão no Marrocos, tendo já acumulado cinco participações diretas em gols nos quatro jogos que disputou até agora, elevando seu total para 16. Apenas um jogador conseguiu mais nesse período: Mane, é claro, com 19.

    O cenário não poderia estar melhor preparado para o que parece ser um final à altura de uma das maiores rivalidades do futebol. Salah contra Mane. Nunca foram os melhores amigos, mas também não foram os piores inimigos. Apenas dois jogadores fantásticos, determinados a orgulhar seus povos.

