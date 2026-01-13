Mohamed Salah vs Sadio Mane: o duelo final entre as lendas do Liverpool pela glória na África

Infelizmente para Salah, embora Mane se sinta livre desde 2021, ele não está menos determinado a inspirar o Senegal a conquistar seu segundo título da Copa Africana de Nações.
"Ganhar um título com o meu país foi a maior, maior, maior conquista da minha carreira", explicou. "Então, ter a chance de ganhar de novo, vocês não imaginam o que isso significaria para mim, em primeiro lugar, mas também para o meu povo."
Ainda assim, embora Mane deseje desesperadamente levantar o troféu novamente, Salah realmente precisa disso, como até mesmo o técnico do Egito, Hossam Hassan, admitiu. "Tenho muita confiança nele", disse o treinador. "Vejo seu moral e sinto como se ele estivesse jogando pela seleção egípcia pela primeira vez."
Salah está visivelmente de bom humor, mesmo estando supostamente em maus termos com o técnico do seu clube. Ele até minimiza o fato de não ser mais titular no Liverpool, afirmando que isso se deve ao fato de este ser o "melhor período de treinos" de que já participou. "Os jogadores são unidos, gostamos uns dos outros, saímos juntos e rimos juntos", disse ele após a vitória sobre a atual campeã, Costa do Marfim.
Não há como disfarçar o fato, porém, de que as probabilidades estão contra Salah em seu aguardado confronto com Mané em Tânger, já que ele é apenas um dos três jogadores que atuam na Europa na seleção egípcia, enquanto o Senegal tem 23.
Com Salah em excelente forma, tudo é possível, visto que ele está jogando como um homem em uma missão no Marrocos, tendo já acumulado cinco participações diretas em gols nos quatro jogos que disputou até agora, elevando seu total para 16. Apenas um jogador conseguiu mais nesse período: Mane, é claro, com 19.
O cenário não poderia estar melhor preparado para o que parece ser um final à altura de uma das maiores rivalidades do futebol. Salah contra Mane. Nunca foram os melhores amigos, mas também não foram os piores inimigos. Apenas dois jogadores fantásticos, determinados a orgulhar seus povos.