Mohamed Salah, Raphinha e a seleção GOAL da temporada 2024/25 na Europa até agora

À medida que nos aproximamos do meio da temporada, a GOAL destaca os melhores desempenhos das principais ligas da Europa

O final do ano está se aproximando, então que momento melhor para fazer um balanço e refletir sobre como a temporada europeia está se desenrolando até agora? Obviamente, na França, o Paris Saint-Germain está mais uma vez dominando tudo, apesar de seu fraco desempenho na Champions League, enquanto o Bayern de Munique está reafirmando sua superioridade na Alemanha após ter sido sensacionalmente destronado como campeão da Bundesliga por um Bayer Leverkusen imbatível na última temporada.

No entanto, as coisas estão muito mais acirradas no topo das outras grandes ligas. O Manchester City pode ter vencido os últimos quatro títulos ingleses, mas estão correndo atrás na Premier League após a pior sequência da carreira de Pep Guardiola, com o Liverpool liderando o caminho à frente do Chelsea. Na Espanha, o Barcelona sofreu uma queda dramática de forma após um início de temporada arrasador e caiu para terceiro em LaLiga, atrás de seus dois grandes rivais de Madrid: um ressurgente Real e o líder Atlético. Na Itália, por sua vez, a Inter, em terceiro lugar, tem uma verdadeira batalha em suas mãos para manter seu Scudetto, já que o Napoli está voando novamente sob o comando de Antonio Conte e a Atalanta de Gian Piero Gasperini está em grande momento.

Quanto à Champions, o Liverpool também lidera, mas Barcelona, Arsenal, Leverkusen e Inter estão todos se preparando bem antes das duas últimas rodadas de jogos na nova fase de liga. Mas quem foram os jogadores mais consistentes na Europa até agora nesta temporada? A GOAL revela seu magnífico onze inicial abaixo, com nossas escolhas baseadas nas estatísticas individuais de cada jogador, bem como em seu impacto geral sobre aqueles ao seu redor...