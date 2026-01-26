Mohamed Salah iguala recorde desagradável de ícone do Liverpool do tempo de vacas magras
Retorno de Salah marcado por baixa histórica
A volta de Mohamed Salah ao time titular do Liverpool deveria ser o impulso que Arne Slot precisava para reacender uma defesa de título já instável. Em vez disso, acabou evidenciando uma tendência preocupante: a presença do Rei Egípcio já não tem sido a garantia de pontos que costumava representar. Após retornar da Copa Africana de Nações, Salah voltou ao time inicial no confronto de sábado contra o Bournemouth, mas viu o time ser derrotado por 3 a 2.
O resultado colocou o atacante nos livros de recordes pelos motivos errados. Com a derrota, Salah esteve do lado perdedor em sete dos seus últimos oito jogos como titular na Premier League — uma estatística impactante para um jogador que simbolizou uma era de vitórias constantes sob o comando anterior e também nos primeiros momentos do trabalho de Slot. Longe de funcionar como catalisador de uma reação, o egípcio acabou se tornando o denominador comum de uma sequência negativa que tirou o Liverpool do top quatro e, na prática, custou a defesa do título.
- Getty Images Sport
A conexão com Dirk Kuyt
A última vez que um jogador do Liverpool viveu uma sequência tão negativa ao iniciar partidas na Premier League foi há quase 14 anos, no crepúsculo da carreira de outro ídolo de Anfield. Mohamed Salah igualou agora o marco indesejado estabelecido por Dirk Kuyt entre fevereiro e maio de 2012.
Kuyt, o incansável operário holandês que virou herói graças aos gols em jogos grandes, atravessou esse período durante suas oito últimas aparições pelo clube. Sob o comando de Kenny Dalglish, o Liverpool até conquistou a Copa da Liga, mas fracassou no campeonato, encerrando a temporada apenas na oitava colocação. Colocar Salah na mesma frase que aquele time problemático de 2012 é um sinal claro de quanto os padrões do clube caíram nos últimos meses. E, enquanto Kuyt se despedia de Merseyside, os torcedores esperam — quase imploram — que essa estatística não seja o prenúncio de um declínio semelhante de fim de era para o atual ídolo do Liverpool.
Relacionamento em crise em meio a queda de desemepnho
A estatística ganha contornos ainda mais contundentes quando observada à luz do clima de guerra aberta que tomou conta de Anfield nos últimos meses. O retorno de Mohamed Salah deveria funcionar como uma trégua temporária, após o conflito público e explosivo com o técnico Arne Slot, ocorrido em dezembro.
A relação entre o maior artilheiro da história recente do clube e seu treinador chegou ao ponto de ruptura pouco antes da Copa Africana de Nações. Em uma entrevista incendiária, Salah afirmou não ter “nenhuma relação” com o holandês depois de ser deixado no banco em três partidas consecutivas. O atacante acusou o clube de tê-lo “jogado aos leões” durante uma campanha de inverno desastrosa, na qual sentiu ter sido transformado no rosto dos fracassos coletivos da equipe.
Embora tenha sido reintegrado para a vitória na Champions League, no meio da semana, contra o Olympique de Marselha, a derrota para o Bournemouth no fim de semana reabriu imediatamente as feridas. O revés deixou o Liverpool com apenas cinco vitórias nas últimas 18 partidas da Premier League — uma sequência devastadora que fez a defesa do título evaporar e colocou em risco o controle sobre uma vaga no top quatro.
- Getty Images Sport
O dilema de Slot
Para Arne Slot, a estatística representa uma dor de cabeça considerável. O treinador holandês já lida com uma crise de lesões no setor defensivo, com baixas de longo prazo como Conor Bradley e Giovanni Leoni, mas agora também se vê obrigado a responder a questionamentos sobre o funcionamento do ataque. Mohamed Salah segue sendo um dos melhores finalizadores do mundo; ainda assim, o equilíbrio coletivo da equipe parece se perder quando ele inicia as partidas, expondo uma fragilidade defensiva que os adversários têm explorado sem piedade.
Ocupando atualmente a sexta colocação e a dois pontos da zona de classificação para o top quatro, Slot precisa encontrar rapidamente uma resposta para o “caso Salah” antes do próximo compromisso da Premier League, contra o Newcastle.