Mohamed Salah iguala recorde desagradável de ícone do Liverpool do tempo de vacas magras

A volta de Mohamed Salah ao time titular do Liverpool deveria ser o impulso que Arne Slot precisava para reacender uma defesa de título já instável. Em vez disso, acabou evidenciando uma tendência preocupante: a presença do Rei Egípcio já não tem sido a garantia de pontos que costumava representar. Após retornar da Copa Africana de Nações, Salah voltou ao time inicial no confronto de sábado contra o Bournemouth, mas viu o time ser derrotado por 3 a 2.

O resultado colocou o atacante nos livros de recordes pelos motivos errados. Com a derrota, Salah esteve do lado perdedor em sete dos seus últimos oito jogos como titular na Premier League — uma estatística impactante para um jogador que simbolizou uma era de vitórias constantes sob o comando anterior e também nos primeiros momentos do trabalho de Slot. Longe de funcionar como catalisador de uma reação, o egípcio acabou se tornando o denominador comum de uma sequência negativa que tirou o Liverpool do top quatro e, na prática, custou a defesa do título.