Mohamed Salah fora do Liverpool? Plano de levar o craque egípcio para a Arábia Saudita volta a movimentar especulações

Os fãs do Campeonato Saudita ficaram em choque na segunda-feira (2) quando foi revelado que Benzema deixaria o Al Ittihad para se juntar ao Al Hilal. O ex-atacante do Real Madrid estava no time de Jeddah desde 2023, ajudando-os a conquistar o título da Liga Profissional Saudita de 2024/25, mas a campanha da equipe tem sido desastrosa até agora, ocupando a sexta posição com apenas 34 pontos em 19 jogos.

Sua nova equipe, que assim como o Al Ittihad também pertence ao Fundo de Investimento Público (PIF), está em uma posição muito melhor. O Al Hilal ocupa a primeira posição, um ponto à frente do Al Nassr, e a chegada de Benzema a um time que já conta com Sergej Milinkovic-Savic, Malcom, Darwin Nunez e Theo Hernández é um grande reforço para o técnico Simone Inzaghi.

O Al Ittihad precisará de um novo jogador-chave após a saída de Benzema, e Salah é um nome frequentemente especulado para uma transferência para o Oriente Médio. Agora, segundo relatos, estão sendo tomadas providências para que essa transferência se torne realidade.