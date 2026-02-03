Getty Images Sport
Mohamed Salah fora do Liverpool? Plano de levar o craque egípcio para a Arábia Saudita volta a movimentar especulações
Benzema deixa o Al Ittihad para se juntar ao Al Hilal
Os fãs do Campeonato Saudita ficaram em choque na segunda-feira (2) quando foi revelado que Benzema deixaria o Al Ittihad para se juntar ao Al Hilal. O ex-atacante do Real Madrid estava no time de Jeddah desde 2023, ajudando-os a conquistar o título da Liga Profissional Saudita de 2024/25, mas a campanha da equipe tem sido desastrosa até agora, ocupando a sexta posição com apenas 34 pontos em 19 jogos.
Sua nova equipe, que assim como o Al Ittihad também pertence ao Fundo de Investimento Público (PIF), está em uma posição muito melhor. O Al Hilal ocupa a primeira posição, um ponto à frente do Al Nassr, e a chegada de Benzema a um time que já conta com Sergej Milinkovic-Savic, Malcom, Darwin Nunez e Theo Hernández é um grande reforço para o técnico Simone Inzaghi.
O Al Ittihad precisará de um novo jogador-chave após a saída de Benzema, e Salah é um nome frequentemente especulado para uma transferência para o Oriente Médio. Agora, segundo relatos, estão sendo tomadas providências para que essa transferência se torne realidade.
Salah é cotado como substituto de Benzema
Segundo o Winwin, a situação de Salah está sendo "monitorada de perto", com o Al Ittihad em busca de uma nova estrela. A necessidade de encontrar esse jogador é ainda mais urgente, visto que o ponta Moussa Diaby aparentemente deseja deixar o clube ao fim da temporada.
A janela de transferências da Arábia Saudita já está fechada, o que significa que seus clubes não podem contratar mais jogadores, mas o interesse do Al Ittihad pode muito bem se transformar em uma oferta concreta na próxima janela de transferências. O clube saudita já teve uma proposta de 150 milhões de libras (mais de R$ 1 bilhão) por Salah rejeitada pelo Liverpool em 2024, e o próprio atacante admitiu que a proposta era "séria" durante as conversas que teve com alguns dirigentes.
Depois de criticar duramente o Liverpool por tê-lo abandonado em dezembro, o interesse do Al Ittihad voltou a ficar evidente, embora nenhum acordo em janeiro tenha chegado perto de se concretizar.
Cristiano Ronaldo 'insatisfeito' no Al Nassr
Certamente, foram dias turbulentos na Arábia Saudita. O país está empenhado em manter o futebol em alta e deseja continuar contratando estrelas consagradas de todo o mundo, especialmente com a Copa do Mundo de 2034 em mente.
No entanto, surgiram relatos de jogadores insatisfeitos no país do Golfo e Cristiano Ronaldo, a maior contratação até o momento, aparentemente está descontente com o Al Nassr . O ex-astro do Real Madrid e do Manchester United estaria chateado com o tratamento recebido do PIF, acreditando que o fundo soberano orquestrou deliberadamente a transferência de Benzema para o Al Hilal para ajudá-los a conquistar o título do Campeonato Saudita. O próprio CR7 não conquistou o título da liga desde sua chegada em 2023 e acredita-se que se sinta decepcionado com a aparente falta de apoio.
Saídas podem abalar o Campeonato Saudita
O Al Ittihad pode ter perdido Benzema, mas ainda pode sofrer um grande baque com a saída de outro jogador. N'Golo Kanté tem sido alvo do Fenerbahçe, da Turquia, durante toda a janela de transferências de janeiro, e um acordo parecia estar próximo da conclusão, mas erros administrativos o fizeram fracassar. O jogador francês ainda está ansioso para que a transferência se concretize, tendo inclusive faltado ao treino de terça-feira, mas enquanto a janela de transferências da Turquia estiver aberta, o Al Ittihad não poderá contratar um substituto.
Se Kanté realmente sair, será mais um golpe para o Al Ittihad, que vem fazendo uma péssima campanha na defesa do título nesta temporada. Independentemente do que aconteça, o clube precisará renovar o elenco na próxima temporada, e Salah poderia ser a contratação de peso que eles tanto desejam.
