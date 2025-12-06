Mohamed Salah explode de raiva com Arne Slot após mais um jogo como reserva do Liverpool
Craque barrado
Em busca de encontrar uma maneira de ressuscitar a forma do Liverpool em uma temporada 2025/26 difícil até agora, o treinador Arne Slot barrou Mohamed Salah, ídolo do clube, nas últimas três partidas de Campeonato Inglês, contra West Ham, Sunderland e Leeds.
No entanto, enquanto os Merseysiders registraram uma vitória por 1 a 0 sobre os Hammers em 30 de novembro, eles não conseguiram progredir desde então, exigindo um gol contra para ganhar um ponto contra o Sunderland, antes de duas vezes desperdiçar a liderança para empatar com o Leeds.
- Getty Images Sport
Salah tem sido criticado
Em uma campanha em que vários jogadores do Liverpool ficaram aquém dos altos padrões estabelecidos na temporada passada — quando o clube conquistou o título — Mohamed Salah teve uma queda acentuada de desempenho.
Incapaz de repetir com regularidade as atuações brilhantes que lhe renderam 29 gols e 18 assistências na Premier League no último ano, o ex-Chelsea e Roma também foi criticado por não se pronunciar aos torcedores durante os momentos mais difíceis do Liverpool nesta temporada.
Em sua função de comentarista na Sky Sports, a lenda do Liverpool Jamie Carragher — que disputou 737 partidas pelo clube e conquistou nove grandes troféus — comentou, em novembro: “Acho que Virgil van Dijk, após o jogo, saiu novamente e falou, como deve fazer como capitão. Ele chamou o Liverpool de bagunça. Devo dizer: depois de todas essas derrotas do Liverpool, é sempre o Virgil van Dijk que sai. E, como eu disse, o capitão deve fazer isso, mas deveria haver outros jogadores naquele vestiário saindo e falando pelo clube.
“Há um ano, neste mesmo fim de semana, Mo Salah não hesitou em sair e falar sobre a própria situação, sobre o clube não lhe oferecer um contrato. Eu só ouço Salah falar quando ele é eleito homem do jogo ou quando precisa de um novo contrato.
“Gostaria de ver Mo Salah se posicionar como um dos líderes, como uma das lendas do Liverpool, saindo e falando pelo time. Não deveria ser sempre o capitão. Mas, obviamente, o treinador é quem fica na linha de fogo. Qualquer técnico com resultados assim — como você disse, se estivesse entre os quatro últimos ou fosse de um time recém-promovido — estaria sob pressão.
“Portanto, não há dúvida de que o treinador está sob pressão agora, com resultados desse tipo após terem sido campeões, mas também por conta do que o Liverpool gastou no verão.”
Depois de meses de especulação sobre seu futuro, Salah assinou um novo contrato de dois anos com o Liverpool em abril. Seu vínculo anterior terminaria ao fim da temporada 2024/25.
- AFP
Salah explode em entrevista após empate com Leeds
No entanto, em uma entrevista incendiária após o decepcionante empate do Liverpool com o Leeds, Salah revelou que pretende se despedir da torcida do clube durante o jogo em casa no próximo sábado contra o Brighton. Após o jogo contra o time de Fabian Hurzeler, Salah irá para o campo da Copa Africana de Nações no Egito antes do início do torneio no domingo, 21 de dezembro.
Em declarações repercutidas pelo The Times, ele disse: “Não posso acreditar, estou muito, muito desapontado. Eu fiz tanto por este clube ao longo dos anos e especialmente na última temporada".
“Agora estou no banco e não sei por quê. Parece que o clube me jogou debaixo do ônibus. É assim que me sinto. Acho que é muito claro que alguém queria que eu levasse toda a culpa".
“Recebi muitas promessas no verão e até agora estou no banco por três jogos, então não posso dizer que cumpriram a promessa. Disse várias vezes que tinha um bom relacionamento com o técnico e de repente não temos mais nenhum relacionamento. Não sei por que, mas parece-me, como eu vejo, que alguém não me quer no clube".
“Este clube, eu sempre o apoiei. Meus filhos sempre irão apoiá-lo. Eu amo muito o clube, sempre amarei. Liguei para a minha mãe ontem — vocês não sabiam se eu começaria ou não, mas eu sabia".
“Ontem eu disse a [meus pais], ‘Venham para o jogo contra o Brighton.’ Não sei se vou jogar ou não, mas vou aproveitar. Na minha cabeça, vou aproveitar esse jogo porque não sei o que vai acontecer agora. Estarei em Anfield para me despedir dos fãs e ir para a Copa Africana. Não sei o que vai acontecer quando eu estiver lá.”
"Isso realmente dói" - Salah espera críticas de Carragher
Enquanto Salah disse que “não queria responder a essa pergunta” sobre a possibilidade de se transferir para a Saudi Pro League na janela de transferências de janeiro, ele continuou suas declarações explosivas dizendo que espera que Carragher “vá para cima de mim novamente” durante a cobertura da Sky da viagem do Manchester United a Wolves na segunda-feira à noite.
“Depois do que eu fiz pelo clube, realmente dói”, continuou Salah. “Você pode imaginar, realmente. Depois de ir de casa para o clube e não saber se você vai começar".
“Conheço muito bem o clube, estou aqui há muitos anos. Amanhã [Jamie] Carragher [ex-defensor do Liverpool e comentarista da Sky Sports] vai para cima de mim de novo e de novo, e tudo bem".
"Posso dar um exemplo? É bobo, mas desculpe. Lembro que há algum tempo, Harry Kane não marcava há dez jogos, todos na mídia diziam: ‘Ah, Harry vai marcar com certeza’, quando se trata de Mo todo mundo diz ‘ele precisa ficar no banco’. Desculpe, Harry!"
- Getty Images Sport
Salah ganhou status de lenda após liderar o Liverpool a dois títulos da Premier League
Resta ver como o técnico do Liverpool vai responder aos comentários de Salah, antes de um jogo difícil contra a Inter de Milão, pela Champions League.
Depois de se transferir da Roma para Anfield, em 2017, Salah se estabeleceu como um dos maiores jogadores do Liverpool de todos os tempos. Atualmente, ele é o terceiro na lista dos maiores artilheiros do clube, ficando apenas atrás dos lendários atacantes Ian Rush e Roger Hunt, após marcar 250 gols em 420 partidas pelos campeões 20 vezes.
Salah conquistou sete grandes títulos em outro período dourado na ilustre história do Liverpool, incluindo dois títulos da Premier League em 2019/20 e 2024/25. Ele também ergueu a sexta taça de Champions League do clube em 2018/19, sob a liderança de Jurgen Klopp.