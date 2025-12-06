Mohamed Salah explode de raiva com Arne Slot após mais um jogo como reserva do Liverpool

Em uma campanha em que vários jogadores do Liverpool ficaram aquém dos altos padrões estabelecidos na temporada passada — quando o clube conquistou o título — Mohamed Salah teve uma queda acentuada de desempenho.

Incapaz de repetir com regularidade as atuações brilhantes que lhe renderam 29 gols e 18 assistências na Premier League no último ano, o ex-Chelsea e Roma também foi criticado por não se pronunciar aos torcedores durante os momentos mais difíceis do Liverpool nesta temporada.

Em sua função de comentarista na Sky Sports, a lenda do Liverpool Jamie Carragher — que disputou 737 partidas pelo clube e conquistou nove grandes troféus — comentou, em novembro: “Acho que Virgil van Dijk, após o jogo, saiu novamente e falou, como deve fazer como capitão. Ele chamou o Liverpool de bagunça. Devo dizer: depois de todas essas derrotas do Liverpool, é sempre o Virgil van Dijk que sai. E, como eu disse, o capitão deve fazer isso, mas deveria haver outros jogadores naquele vestiário saindo e falando pelo clube.

“Há um ano, neste mesmo fim de semana, Mo Salah não hesitou em sair e falar sobre a própria situação, sobre o clube não lhe oferecer um contrato. Eu só ouço Salah falar quando ele é eleito homem do jogo ou quando precisa de um novo contrato.

“Gostaria de ver Mo Salah se posicionar como um dos líderes, como uma das lendas do Liverpool, saindo e falando pelo time. Não deveria ser sempre o capitão. Mas, obviamente, o treinador é quem fica na linha de fogo. Qualquer técnico com resultados assim — como você disse, se estivesse entre os quatro últimos ou fosse de um time recém-promovido — estaria sob pressão.

“Portanto, não há dúvida de que o treinador está sob pressão agora, com resultados desse tipo após terem sido campeões, mas também por conta do que o Liverpool gastou no verão.”

Depois de meses de especulação sobre seu futuro, Salah assinou um novo contrato de dois anos com o Liverpool em abril. Seu vínculo anterior terminaria ao fim da temporada 2024/25.