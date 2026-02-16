Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold mostram sua classe, enquanto o Lens sugere que pode superar o PSG na disputa pelo título da Ligue 1: vencedores e perdedores do futebol europeu neste fim de semana

Se as coisas tivessem sido diferentes no verão passado, Cesc Fabregas teria sido o técnico da Inter, e não Chivu. O espanhol estava no topo da lista de desejos do Nerazzurri, mas ele optou por permanecer no Como por mais uma temporada, e até agora tudo tem corrido muito bem, com a equipe de Fabregas nas semifinais da Coppa Italia e ainda na briga por uma vaga entre os quatro primeiros colocados da Serie A.

A derrota da Juve, juntamente com o empate da Roma com o Napoli, abriu ainda mais as portas para o Como, mas eles não conseguiram aproveitar a vantagem, perdendo por 2 a 1 em casa para a Fiorentina, que vem enfrentando dificuldades, com Álvaro Morata recebendo um cartão vermelho no final da partida.

“Estou chateado por não ter conseguido ajudar os rapazes a entender a importância do jogo. Mostrei a eles minha experiência como jogador de futebol durante a semana, talvez até demais, mas não foi o suficiente”, disse Fabregas após a partida. “Não foi um jogo de futebol no segundo tempo. Deixando isso de lado, o jogo tem que ser vencido com a motivação e a energia certas.

“Sinto-me mal como técnico, porque não consegui transmitir isso aos meus jogadores hoje. Talvez estivesse em nossas cabeças. Cometemos um erro em nossa atitude, temos que mostrar mais vontade. Não gostei muito do primeiro tempo, o segundo tempo, repito, não foi um jogo de futebol.”

A derrota deixa o Como a seis pontos do quarto colocado, a Roma, com jogos contra o Milan e a Juve ainda por disputar esta semana, que provavelmente decidirão se a classificação para a Europa é realista para o restante da temporada.