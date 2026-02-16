Goal.com
Euro W+Ls GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold mostram sua classe, enquanto o Lens sugere que pode superar o PSG na disputa pelo título da Ligue 1: vencedores e perdedores do futebol europeu neste fim de semana

Embora a Premier League tenha feito uma pausa de uma semana para dar lugar à FA Cup, ainda houve muitas histórias para acompanhar na Inglaterra, enquanto as disputas pelo título no resto da Europa continuam a ter muitas reviravoltas.

Embora os vencedores finais da Bundesliga e da Serie A pareçam cada vez mais certos, o mesmo não se pode dizer da La Liga ou, surpreendentemente, da Ligue 1, enquanto talvez a melhor disputa pelo título em toda a Europa esteja ocorrendo na Escócia, após um fim de semana dramático no topo da Premiership.

Mas quem foram os maiores vencedores e perdedores do fim de semana na Europa? O GOAL selecionou cinco de cada...

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    VENCEDOR: Mohamed Salah

    O tempo de Mohamed Salah como jogador do Liverpool está se esgotando a cada dia, com o “Rei Egípcio” quase certo de deixar Merseyside neste verão, enquanto os Reds se preparam para lucrar com um dos seus maiores jogadores de todos os tempos, 12 meses antes do término do seu contrato. E após uma campanha difícil até o momento, Salah mostrou no sábado por que será tão saudoso em Anfield.

    Pela terceira vez em sua carreira no Liverpool, Salah marcou, deu uma assistência e sofreu um pênalti como parte de uma atuação virtuosa pela equipe de Arne Slot, que venceu o Brighton por 3 a 0 na FA Cup, graças a gols adicionais de Curtis Jones e Dominik Szoboszlai. As atuações de Salah deixaram muito a desejar durante grande parte da temporada, com o pênalti de sábado sendo apenas seu sétimo gol em todas as competições, mas ele demonstrou em uma exibição enérgica que está pronto para lutar por títulos, mesmo que esses sejam seus últimos meses como jogador do Liverpool.

    “É muito bom tê-lo novamente no placar, mas o que mais gosto é que ele marca gols – o que é quase de se esperar –, mas também ajuda muito a equipe defensivamente, e isso é algo muito positivo”, disse Slot após a partida.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SALFORDAFP

    PERDEDOR: Phil Foden

    No entanto, a taça não proporcionou alívio para todos. Acreditava-se que Phil Foden estava voltando à sua melhor forma durante uma primeira metade da temporada encorajadora para o herói local do Manchester City, mas seu desempenho desde o início do ano tem sido mais parecido com o que ele apresentou na temporada passada, já que faz mais de dois meses que Foden não marca em nenhuma competição.

    Ele esperava encerrar essa sequência no sábado, quando foi escalado por Pep Guardiola para a visita ao Salford City, time da Segunda Divisão, que o candidato ao título da Premier League derrotou por 8 a 0 na FA Cup na temporada passada. Foden, no entanto, foi um dos vários jogadores do Man City que tiveram dificuldades para causar impacto contra um adversário inferior, já que os anfitriões conseguiram apenas uma vitória por 2 a 0 no Etihad Stadium.

    Foden enfrenta uma batalha para garantir seu lugar na seleção inglesa para a Copa do Mundo deste verão, e com Cole Palmer em boa forma, parece que será uma disputa direta entre o astro do Manchester City e Eberechi Eze por uma vaga na equipe de Thomas Tuchel. Dada a disparidade entre os dois desempenhos contra times de divisões inferiores neste fim de semana, parece que Eze pode ter saído na frente, apesar de suas próprias dificuldades na Premier League.

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    VENCEDOR: Trent Alexander-Arnold

    Foden não é o único nome conhecido que precisa de alguns meses importantes para provar seu valor ao técnico da Inglaterra, Tuchel. O início marcado por lesões de Trent Alexander-Arnold no Real Madrid fez com que ele caísse na hierarquia da seleção inglesa, com o ex-zagueiro do Liverpool tendo disputado apenas 26 minutos em nível internacional desde que Tuchel assumiu o comando no início de 2025.

    No entanto, se o desempenho de sábado pelo Madrid na vitória sobre o Real Sociedad puder ser repetido até o verão, seria preciso muita coragem para deixar Alexander-Arnold de fora do avião para a América do Norte em junho. O lateral deu uma assistência excelente para Gonzalo Garcia abrir o placar para o Los Blancos na vitória por 4 a 1 sobre um time que estava invicto há 11 partidas sob o comando do novo técnico Pellegrino Mattarazzo.

    “Ele me parece um cara muito inteligente, que entende muito bem o jogo e compreende rapidamente o que queremos dele”, disse o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, sobre Alexander-Arnold após sua primeira partida como titular desde o início de dezembro. “Ele não é o típico lateral que fica sempre na lateral, ele também pode jogar no meio. Queremos jogadores que possam trocar de posição. Temos sorte de ter um jogador assim.”

  • Rayo Vallecano de Madrid v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Atlético de Madrid

    Houve um tempo em que, ganhando ou perdendo, você sabia o que poderia esperar do Atlético de Madrid. Diego Simeone organizava sua equipe de tal forma que ela concedia poucas chances ao adversário e, embora também criasse poucas oportunidades para si mesma, geralmente possuía a qualidade necessária para cumprir sua missão na maioria das vezes.

    Como “El Cholo” deve sonhar com aqueles dias agora. O Atlético deveria estar nas nuvens ao entrar na partida de domingo contra o Rayo Vallecano, depois de ter goleado o Barcelona por 4 a 0 três dias antes, na primeira partida da semifinal da Copa del Rey. No entanto, o bom astral que havia no elenco do Rojiblancos se dissipou ao longo da derrota por 3 a 0 para um time ameaçado de rebaixamento, que atualmente é forçado a jogar em casa no vizinho Leganes devido ao estado de seu próprio gramado.

    “Não podemos perder jogos assim”, lamentou o goleiro Jan Oblak. “Não podemos jogar assim. Jogando dessa maneira, será difícil competir. Os jogos não são escolhidos. Você tem que competir neles no mais alto nível, e não estamos fazendo isso. O Rayo foi muito melhor, merecemos perder.”

    O Atlético perdeu dois jogos consecutivos na La Liga, apesar de ter vencido os dois jogos da Copa que os precederam por um placar agregado de 9 a 0, e as poucas esperanças que tinha de disputar o título com o Real Madrid e o Barcelona desapareceram completamente. Na verdade, a equipe de Simeone deve estar olhando nervosamente para trás, com o Real Betis agora apenas quatro pontos atrás na corrida pela classificação para a Liga dos Campeões.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-JUVENTUSAFP

    VENCEDOR: Inter

    No que talvez tenha sido o jogo mais dramático do fim de semana, o Inter reforçou sua liderança na disputa pelo título da Série A com uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre a Juventus no sábado. Depois que Andrea Cambiaso cancelou seu gol contra e empatou para a Juventus no primeiro tempo, o jogo mudou quando Pierre Kalulu foi expulso de forma bizarra pelo Bianconeri pouco antes do intervalo, após receber o segundo cartão amarelo.

    Pio Esposito parecia ter garantido a vitória para o Inter ao colocar o time novamente na frente aos 76 minutos, mas Manuel Locatelli empatou para os visitantes sete minutos depois. No entanto, o Inter teve a última palavra em um dos Derbies d'Italia mais controversos de todos os tempos, com Piotr Zielinski marcando o gol da vitória no último minuto e provocando cenas de euforia no San Siro.

    “Noites como esta são o que você sonha quando começa a jogar futebol quando criança”, disse Esposito, torcedor do Inter desde criança, à Sky Sport Italia. “O máximo que eu poderia pedir esta noite era uma vitória e um gol, e eu consegui.”

    A vitória colocou a equipe de Cristian Chivu oito pontos à frente do AC Milan na liderança da tabela, embora o Rossoneri tenha um jogo a menos contra o Como na quarta-feira. Com partidas contra o Lecce e o Genoa, que estão em dificuldades, antes do clássico de Milão em 8 de março, o Inter está confiante em se colocar em uma posição de praticamente garantir a defesa do Scudetto antes da pausa internacional de março.

  • Como 1907 v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    PERDEDOR: Cesc Fàbregas

    Se as coisas tivessem sido diferentes no verão passado, Cesc Fabregas teria sido o técnico da Inter, e não Chivu. O espanhol estava no topo da lista de desejos do Nerazzurri, mas ele optou por permanecer no Como por mais uma temporada, e até agora tudo tem corrido muito bem, com a equipe de Fabregas nas semifinais da Coppa Italia e ainda na briga por uma vaga entre os quatro primeiros colocados da Serie A.

    A derrota da Juve, juntamente com o empate da Roma com o Napoli, abriu ainda mais as portas para o Como, mas eles não conseguiram aproveitar a vantagem, perdendo por 2 a 1 em casa para a Fiorentina, que vem enfrentando dificuldades, com Álvaro Morata recebendo um cartão vermelho no final da partida.

    “Estou chateado por não ter conseguido ajudar os rapazes a entender a importância do jogo. Mostrei a eles minha experiência como jogador de futebol durante a semana, talvez até demais, mas não foi o suficiente”, disse Fabregas após a partida. “Não foi um jogo de futebol no segundo tempo. Deixando isso de lado, o jogo tem que ser vencido com a motivação e a energia certas.

    “Sinto-me mal como técnico, porque não consegui transmitir isso aos meus jogadores hoje. Talvez estivesse em nossas cabeças. Cometemos um erro em nossa atitude, temos que mostrar mais vontade. Não gostei muito do primeiro tempo, o segundo tempo, repito, não foi um jogo de futebol.”

    A derrota deixa o Como a seis pontos do quarto colocado, a Roma, com jogos contra o Milan e a Juve ainda por disputar esta semana, que provavelmente decidirão se a classificação para a Europa é realista para o restante da temporada.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-LENSAFP

    VENCEDOR: Lens

    Talvez a disputa pelo título mais emocionante entre as cinco principais ligas da Europa continue a se desenrolar na Ligue 1, onde os dois primeiros colocados trocaram de posição novamente. O surpreendente Lens está de volta ao topo, um ponto à frente do Paris Saint-Germain, que sofreu uma derrota por 3 a 1 para o Rennes na sexta-feira.

    “Acho que precisamos mostrar mais vontade”, insistiu o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembele, após o último resultado decepcionante do PSG. “Temos que jogar pelo Paris Saint-Germain para ganhar partidas, porque se jogarmos por conta própria em campo, não vai funcionar, não vamos ganhar os títulos que queremos.

    Na temporada passada, colocamos o clube em primeiro lugar, antes de pensar em nós mesmos, e acho que precisamos voltar a fazer isso, especialmente em partidas como essas. Estamos na segunda metade da temporada, e é o Paris Saint-Germain que deve vir em primeiro lugar, não os jogadores individualmente. Temos que jogar pelo clube, em vez de pensar em nós mesmos.”

    O Lens teve que esperar pouco menos de 24 horas para responder, e seria compreensível se os jogadores estivessem nervosos na visita ao Paris FC. No entanto, a equipe de Pierre Sage não mostrou sinais de pressão e venceu por 5 a 0 na capital francesa, mantendo-se no caminho certo para conquistar seu primeiro título da liga desde 1998.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-STRASBOURGAFP

    PERDEDOR: Marselha

    Durante grande parte da temporada, o Marselha acreditou estar na disputa pelo título. No entanto, uma sequência de resultados ruins não só tirou o OM da briga pelo título e levou Roberto De Zerbi a perder o emprego, como também colocou o OM em risco de perder a classificação para a Liga dos Campeões.

    Pela segunda vez em três semanas, o Marselha desperdiçou uma vantagem de dois gols nos últimos 20 minutos de uma partida e empatou em 2 a 2, permitindo que o Estrasburgo saísse do Velódromo com um ponto. O OM venceu apenas duas das últimas sete partidas em todas as competições e está cinco pontos atrás do Lyon, que ocupa a terceira e última vaga automática para a Liga dos Campeões da próxima temporada.

    O diretor esportivo Medhi Benatia seguiu De Zerbi e deixou o clube após o empate de sábado, com um dos maiores clubes da França agora firmemente de volta ao modo de crise e em uma luta para salvar sua temporada em declínio.

  • SV Werder Bremen v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    VENCEDOR: Harry Kane

    Após um pequeno tropeço, o Bayern de Munique está de volta à luta pelo título da Bundesliga, com a vitória de 3 a 0 sobre o Werder Bremen no sábado, mantendo sua vantagem de seis pontos sobre o Borussia Dortmund, enquanto um clássico crucial no final do mês começa a surgir no horizonte. Não houve nada de particularmente notável na vitória dos bávaros sobre os anfitriões ameaçados de rebaixamento no sábado, mas foi um dia marcante para Harry Kane.

    O ex-astro do Tottenham se tornou o primeiro inglês a marcar 500 gols por clubes e pela seleção ao marcar dois gols, elevando sua contagem na temporada para 41 em apenas 35 jogos pelo Bayern, além de converter o centésimo pênalti de sua ilustre carreira.

    O técnico do Bayern, Vincent Kompany, resumiu perfeitamente após a partida: “Ele é Harry Kane, ele sempre marcou e sempre marcará gols”.

  • Claudio Braga Hearts 2025-26Getty Images

    PERDEDOR: Corações

    O sonho do Hearts de acabar com o domínio do Old Firm na Premiership escocesa continua vivo, mas o domingo poderia certamente ter sido melhor para a equipe de Derek McInnes em sua busca pelo primeiro título da liga desde 1960.

    Primeiramente, os líderes só puderam assistir enquanto o Celtic, terceiro colocado, recuperava de uma desvantagem de 2 a 0 para marcar o gol da vitória nos acréscimos e vencer por 3 a 2 em Kilmarnock, antes do Hearts entrar em campo no Ibrox para enfrentar o Rangers, segundo colocado. A equipe de McInnes abriu duas vezes o placar no primeiro tempo, mas foi empatada nas duas vezes, antes que o time da casa vencesse por 4 a 2, graças a um hat-trick de Youssef Chermiti.

    O Hearts continua na liderança da tabela, mas a diferença para o Rangers foi reduzida para dois pontos, enquanto o Celtic está mais um ponto atrás, com um jogo a menos que os dois primeiros colocados. McInnes, porém, continua confiante de que sua equipe pode cumprir sua missão.

    “Ainda achamos que, embora tenhamos perdido uma batalha hoje, ainda há uma guerra a ser vencida e continuamos bem na disputa”, disse ele na coletiva de imprensa pós-jogo. “Para nós, estar no topo da tabela nesta fase da temporada é uma prova do esforço dos jogadores.

    Não há vergonha em perder este jogo e estamos desapontados. Mas continuamos lutando. O fato de estarmos lá em cima com dois pesos pesados, o Rangers e o Celtic, diz muito sobre os rapazes. E ainda temos 11 jogos pela frente. Não sentimos que vamos a lugar nenhum.”

