Mohamed Salah vai ser desfalque do Liverpool contra o Olympique de Marselha pela Champions League 2025/26?
Salah relacionado para o jogo do Liverpool na França
O Liverpool confirmou que Salah faz parte do elenco que viajará para a França para o jogo. Salah não joga pelos Reds desde 13 de dezembro, mas deve fazer sua primeira aparição desde a vitória por 2 a 0 sobre o Brighton. O astro egípcio treinou com seus companheiros de equipe antes da partida e está na lista de 20 jogadores de Arne Slot para a Champions League. No entanto, Ibrahima Konaté não está na lista e retornou à França por motivos familiares, segundo a BBC Sport.
O elenco completo do Liverpool: Alisson, Joe Gomez, Wataru Endo, Virgil van Dijk, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexis MacAllister, Mohamed Salah, Federico Chiesa, Curtis Jones, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Giorgi Mamardashvili, Andy Robertson, Freddie Woodman, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Trey Nyoni, Rio Ngumoha.
Slot está 'feliz' por ter Salah de volta
Salah retorna ao Liverpool com seu futuro no clube ainda incerto. O atacante foi manchete antes de ir para a Copa Africana de Nações, após perder a vaga na equipe e dar uma entrevista onde afirmou não ter nenhum relacionamento com Slot e acusou o treinador de "atirá-lo aos leões". Slot insistiu que "não tinha nenhum problema" com Salah antes de ele partir para o torneio no Marrocos e, posteriormente, disse estar feliz por ter o atacante de volta e disponível para jogar novamente.
Ele declarou aos repórteres: "Assim como Andy [Robertson], Mo tem sido muito importante para este clube, para mim, então estou feliz que ele esteja de volta. Mesmo se eu tivesse 15 atacantes, ainda assim ficaria feliz com o retorno dele, mas essa não é a nossa situação atual. Estou feliz por tê-lo de volta."
Resta saber se Salah jogará na França na quarta-feira, mas não há dúvida de que seu retorno será um reforço. Slot viu seu time do Liverpool sofrer no ataque nos sete jogos sem Salah e também viu o reforço da janela de transferências de verão, Alexander Isak, ser descartado após passar por uma cirurgia em uma fratura na perna.
'Conversamos muito' - Szoboszlai revela conversa com Salah
O meio-campista do Liverpool, Dominik Szoboszlai, revelou que esteve em contato com Salah enquanto ele esteve fora, mas deu poucos detalhes sobre os planos futuros do astro egípcio. "Sim, para ser honesto, quase todos os dias", disse ele aos repórteres. "Conversamos sobre tudo: estou acompanhando as notícias dele, acho que ele está acompanhando as minhas. Conversamos bastante. Isso é entre nós dois [o que ele quer fazer]. Ele vai voltar e aí a gente segue em frente. Ele vai ficar aqui e a decisão cabe ao técnico e ao clube. Não se trata de nós, mas sim dele."
Liverpool recebe aviso de De Zerbi
O técnico do Olympique de Marselha, Roberto De Zerbi, alertou o Liverpool de que sua equipe é capaz de vencer qualquer adversário quando está em sua melhor forma. Ele disse aos repórteres: "Eles são um time muito forte, mas temos que ser o time que fomos hoje em todas as partidas – durante os 90 minutos, e ao longo dos 38 jogos da temporada. Essa é a nossa margem de melhoria. Podemos jogar muito bem contra o Liverpool, mas, se não estivermos no nosso melhor, podemos perder para qualquer um. Se estivermos bem preparados, podemos competir com todos."
Os próximos passos do Liverpool
O Liverpool ainda tem trabalho a fazer para terminar entre os oito primeiros colocados da Liga dos Campeões e garantir a classificação direta para as oitavas de final. A equipe de Slot inicia a próxima rodada de jogos na nona posição da tabela, antes de seus dois últimos jogos contra o Olympique de Marselha e o Qarabag. Slot sabe bem que o Olympique de Marselha pode ser um adversário perigoso, já que conquistou três vitórias na competição, contra Newcastle, Ajax e Union Saint-Gilloise.
