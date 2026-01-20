Mohamed Salah vai ser desfalque do Liverpool contra o Olympique de Marselha pela Champions League 2025/26?

Salah retorna ao Liverpool com seu futuro no clube ainda incerto. O atacante foi manchete antes de ir para a Copa Africana de Nações, após perder a vaga na equipe e dar uma entrevista onde afirmou não ter nenhum relacionamento com Slot e acusou o treinador de "atirá-lo aos leões". Slot insistiu que "não tinha nenhum problema" com Salah antes de ele partir para o torneio no Marrocos e, posteriormente, disse estar feliz por ter o atacante de volta e disponível para jogar novamente.

Ele declarou aos repórteres: "Assim como Andy [Robertson], Mo tem sido muito importante para este clube, para mim, então estou feliz que ele esteja de volta. Mesmo se eu tivesse 15 atacantes, ainda assim ficaria feliz com o retorno dele, mas essa não é a nossa situação atual. Estou feliz por tê-lo de volta."

Resta saber se Salah jogará na França na quarta-feira, mas não há dúvida de que seu retorno será um reforço. Slot viu seu time do Liverpool sofrer no ataque nos sete jogos sem Salah e também viu o reforço da janela de transferências de verão, Alexander Isak, ser descartado após passar por uma cirurgia em uma fratura na perna.

