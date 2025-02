Mohamed Salah brilha com números à la Lionel Messi, mas defesa frágil e falta de um 9 podem frustrar o Liverpool

O egípcio está jogando muito nesta temporada, mas há um temor de que seus feitos históricos não sejam devidamente reconhecidos

Durante a temporada de 2014/15 do Barcelona, Lionel Messi marcou e deu assistências em 11 jogos diferentes. Mohamed Salah já conseguiu esse feito 10 vezes na Premier League desta temporada – e ainda nem chegamos ao final de fevereiro.

Também é importante ressaltar que o Rei Egípcio do Liverpool não tem ao seu lado Luis Suárez e Neymar todas as semanas. Na vitória sobre o Aston Villa, na quarta-feira (19), ele terminou o jogo formando o ataque com Darwin Núñez e Luis Díaz. Nesse contexto, o que Salah está fazendo nesta temporada é verdadeiramente extraordinário. Ele está registrando números dignos de Messi, que normalmente garantiriam conquistas coletivas e prêmios individuais.

Messi, vale lembrar, recebeu a Bola de Ouro após liderar o Barça na conquista da tríplice coroa em 2015. No entanto, há um risco real de que as atuações impressionantes de Salah não recebam o reconhecimento que merecem, já que o Liverpool parece instável justamente na reta decisiva da temporada...