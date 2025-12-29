Mohamed Salah, Antoine Semenyo e as 10 estrelas que devem agitar a janela de transferências de janeiro de 2026

Em abril, Mohamed Salah foi recompensado com um novo contrato de dois anos após liderar a campanha do Liverpool rumo ao seu segundo título da Premier League. No entanto, cerca de nove meses depois, o chamado “Rei Egípcio” se aproxima de uma saída conturbada, que ameaça manchar seu legado em Anfield.

Aos 33 anos, o atacante acusou o Liverpool de tê-lo “jogado debaixo do ônibus” e afirmou não manter mais qualquer relação com Arne Slot após ser deixado no banco pela terceira partida consecutiva, contra o Leeds United, no dia 6 de dezembro. Slot reagiu de imediato, retirando Salah completamente do elenco para o confronto seguinte dos Reds contra a Inter de Milão, pela Champions League, e indicou que ele só voltaria a ser considerado caso pedisse desculpas.

Tudo indica que o técnico holandês pode ter conseguido o que desejava, já que Salah retornou — ainda que como reserva — na vitória do Liverpool por 2 a 0 sobre o Brighton. Contudo, quando o ídolo aplaudiu a torcida após a partida, a emoção visível em seus olhos chamou a atenção, levando alguns a interpretarem o gesto como uma possível despedida.

Salah está agora disputando a Copa Africana de Nações com o Egito — e voltou a marcar gols —, mas interessados de longa data do Campeonato Saudita confirmaram que ele segue sendo um alvo prioritário. O atacante apresentou sinais de queda de rendimento pela primeira vez nesta temporada, o que sugere que esta pode ser a última oportunidade para o Liverpool exigir uma taxa de transferência milionária, já que o poder de barganha obtido com a renovação contratual provavelmente não se estenderá além da janela de janeiro.