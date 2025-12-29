Mohamed Salah, Antoine Semenyo e as 10 estrelas que devem agitar a janela de transferências de janeiro de 2026

O Manchester City registrou o segundo maior gasto da história das janelas de transferências de janeiro, ficando atrás apenas da extravagância infame do Chelsea em 2023, ao investir em jogadores como Nico González, Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov e Vitor Reis. Aston Villa, Bournemouth e Wolverhampton também se movimentaram bastante, mas a maioria dos clubes da Premier League evitou negócios de alto custo — um comportamento que se repetiu fora da Inglaterra.
No entanto, é pouco provável que esse cenário se repita desta vez. Uma série de nomes de peso vem sendo fortemente associada a possíveis saídas em 2026, e o contexto está armado para que várias equipes de elite, e não apenas uma, façam investimentos significativos em novos talentos. Alguns jogadores buscam dar o próximo passo em suas carreiras, enquanto outros simplesmente procuram um novo desafio. Em casos mais raros, a separação se tornou inevitável devido a divergências nos bastidores.
A seguir, a GOAL lista 10 estrelas que podem protagonizar transferências de alto valor em janeiro.
