James Westwood

Mohamed Salah, Antoine Semenyo e as 10 estrelas que devem agitar a janela de transferências de janeiro de 2026

A reabertura do mercado se aproxima rapidamente, e os clubes voltarão a se movimentar para reforçar seus elencos visando a segunda metade da temporada. Na janela de janeiro de 2025, os gastos nas principais ligas da Europa e na segunda divisão inglesa chegaram a £1,2 bilhão — o maior montante em sete anos —, com o Manchester City respondendo sozinho por £191 milhões.

O Manchester City registrou o segundo maior gasto da história das janelas de transferências de janeiro, ficando atrás apenas da extravagância infame do Chelsea em 2023, ao investir em jogadores como Nico González, Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov e Vitor Reis. Aston Villa, Bournemouth e Wolverhampton também se movimentaram bastante, mas a maioria dos clubes da Premier League evitou negócios de alto custo — um comportamento que se repetiu fora da Inglaterra.

No entanto, é pouco provável que esse cenário se repita desta vez. Uma série de nomes de peso vem sendo fortemente associada a possíveis saídas em 2026, e o contexto está armado para que várias equipes de elite, e não apenas uma, façam investimentos significativos em novos talentos. Alguns jogadores buscam dar o próximo passo em suas carreiras, enquanto outros simplesmente procuram um novo desafio. Em casos mais raros, a separação se tornou inevitável devido a divergências nos bastidores.

A seguir, a GOAL lista 10 estrelas que podem protagonizar transferências de alto valor em janeiro.

  • Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty

    Mohamed Salah (Liverpool)

    Em abril, Mohamed Salah foi recompensado com um novo contrato de dois anos após liderar a campanha do Liverpool rumo ao seu segundo título da Premier League. No entanto, cerca de nove meses depois, o chamado “Rei Egípcio” se aproxima de uma saída conturbada, que ameaça manchar seu legado em Anfield.

    Aos 33 anos, o atacante acusou o Liverpool de tê-lo “jogado debaixo do ônibus” e afirmou não manter mais qualquer relação com Arne Slot após ser deixado no banco pela terceira partida consecutiva, contra o Leeds United, no dia 6 de dezembro. Slot reagiu de imediato, retirando Salah completamente do elenco para o confronto seguinte dos Reds contra a Inter de Milão, pela Champions League, e indicou que ele só voltaria a ser considerado caso pedisse desculpas.

    Tudo indica que o técnico holandês pode ter conseguido o que desejava, já que Salah retornou — ainda que como reserva — na vitória do Liverpool por 2 a 0 sobre o Brighton. Contudo, quando o ídolo aplaudiu a torcida após a partida, a emoção visível em seus olhos chamou a atenção, levando alguns a interpretarem o gesto como uma possível despedida.

    Salah está agora disputando a Copa Africana de Nações com o Egito — e voltou a marcar gols —, mas interessados de longa data do Campeonato Saudita confirmaram que ele segue sendo um alvo prioritário. O atacante apresentou sinais de queda de rendimento pela primeira vez nesta temporada, o que sugere que esta pode ser a última oportunidade para o Liverpool exigir uma taxa de transferência milionária, já que o poder de barganha obtido com a renovação contratual provavelmente não se estenderá além da janela de janeiro.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-HOFFENHEIMAFP

    Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

    De acordo com o BILD, Karim Adeyemi informou aos dirigentes do Borussia Dortmund que deseja sair, com sua namorada supostamente pressionando por uma nova vida em uma grande cidade europeia. O jogador alemão trocou de agentes e iniciou a busca por uma transferência em janeiro, e não devem faltar interessados quando o mercado abrir.

    A Inter de Milão foi citada como um dos clubes interessados em Adeyemi, enquanto o The Mirror afirma que Manchester United e Arsenal estão prontos para disputar sua contratação. O Dortmund avalia o jogador de 23 anos em cerca de £75 milhões,, um valor considerado alto, levando em conta que o atacante marcou apenas 14 gols na Bundesliga em suas três temporadas no clube, além de ter se envolvido recentemente em controvérsias legais.

    Ainda assim, a capacidade de Adeyemi de atuar em qualquer posição do setor ofensivo o torna um ativo atraente. O Arsenal poderia se beneficiar de mais uma opção no ataque, diante das dificuldades de Viktor Gyökeres e dos recorrentes problemas físicos de Kai Havertz, enquanto o Manchester United necessita de maior cobertura para Benjamin Sesko. Adeyemi ainda tem muito potencial a ser explorado e pode se revelar um investimento valioso no longo prazo.

  • Elliot Anderson Nottingham Forest 2025-26Getty

    Elliot Anderson (Nottingham Forest)

    Os volantes já não saem barato — pelo menos na Premier League. Enzo Fernández, Declan Rice e Moisés Caicedo ultrapassaram a marca de £100 milhões, e o talismã do Nottingham Forest, Elliot Anderson, pode ser o próximo da lista.

    Segundo o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports, esse é o valor mínimo exigido pelo Forest para negociar o jogador inglês, após o clube ser informado de um interesse “concreto” do Manchester United. Um investimento dessa magnitude não deve ser feito de forma leviana, mas os Red Devils precisam desesperadamente de um verdadeiro camisa 5, com fôlego para proteger a defesa e qualidade técnica para dar fluidez ao jogo — características que Anderson reúne.

    No entanto, o Liverpool também estaria considerando uma investida em janeiro pelo atleta de 23 anos, assim como seu ex-clube, o Newcastle. A taxa final pode bater recordes caso surja uma guerra de ofertas, embora o The Telegraph afirme que o Forest está disposto a rejeitar todas as abordagens no meio da temporada.

  • Guehi(C)Getty Images

    Marc Guéhi (Crystal Palace)

    Marc Guéhi esteve muito perto de uma transferência na última janela no valor de £35 milhões para o Liverpool — chegou até a gravar um vídeo de anúncio oficial —, mas o Crystal Palace bloqueou o negócio pouco antes do prazo final. Os Reds seguem como grandes admiradores do zagueiro, porém a concorrência por Guéhi aumentou significativamente nos últimos meses. Segundo o Daily Mail, Manchester City, Bayern de Munique e Atlético de Madrid estão todos interessados em garantir sua contratação em 2026.

    O contrato de Guéhi termina ao fim da temporada e, sem indícios de renovação, é bastante provável que o Palace aceite qualquer oferta já na janela de janeiro. Quem se mexer primeiro pode levar vantagem na disputa pelo jogador de 25 anos, amplamente reconhecido como um dos defensores mais inteligentes da Premier League e pronto para dar o salto rumo a um clube grande.

  • Nico Schlotterbeck BVBgetty

    Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

    Nico Schlotterbeck está em alta no mercado. Barcelona e Real Madrid, segundo relatos, acompanham o zagueiro do Borussia Dortmund há meses, enquanto o BILD afirma que o Bayern de Munique planeja avançar sobre o rival da Bundesliga pelo defensor, visto como uma alternativa estratégica a Dayot Upamecano, que possui contrato só até o fim da temporada.

    O Liverpool também tem sido apontado como interessado no jogador alemão de 26 anos, cujo vínculo atual vai até 2027. O Dortmund trabalha ativamente para renovar com Schlotterbeck, mas exigirá pelo menos £50 milhões caso ele insista em uma transferência já na próxima janela. Um valor considerado modesto diante de seu domínio pelo alto e pelo chão, além de suas qualidades naturais de liderança, com indícios de que ele veria com bons olhos uma transferência para a Premier League.

  • Semenyo(C)Getty Images

    Antoine Semenyo (Bournemouth)

    Existe hoje um ponta em melhor fase na Premier League do que Antoine Semenyo? Pelos números e pelo que se vê em campo, a resposta é não. O talismã do Bournemouth vem recebendo elogios generalizados graças à sua impressionante ambidestria e à velocidade estonteante, que já deixou uma longa lista de defensores em dificuldades.

    Liverpool, Chelsea, Manchester United e Tottenham demonstraram diferentes níveis de interesse em Semenyo antes da abertura da janela de janeiro, quando sua bem documentada cláusula de rescisão de £65 milhões passará a valer. No mercado atual, se trata de uma verdadeira pechincha por um jogador já comprovado na Premier League e que, aos 25 anos, ainda tem seus melhores anos pela frente.

    No entanto, embora Semenyo pareça um substituto ideal para Salah no Liverpool, o entendimento atual é de que o Manchester City lidera a corrida pela contratação do atleta ganês, que supostamente deseja resolver seu futuro o quanto antes. Assim, há uma grande possibilidade de que Semenyo se mude para o Etihad Stadium logo na primeira semana da janela de janeiro.

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Rúben Neves (Al Hilal)

    O The Times afirmou que Rúben Neves busca um retorno à Premier League após dois anos e meio na Arábia Saudita com o Al Hilal, que não conseguiu convencer o jogador português a renovar seu contrato. O Old Trafford foi apontado como o “destino óbvio” para ele, diante das dificuldades persistentes do Manchester United no meio-campo, com Ruben Amorim ainda precisando de um organizador capaz de controlar o ritmo das partidas.

    Rúben Neves demonstrou essa capacidade ao longo de suas 253 partidas pelo Wolverhampton e também tem sido uma presença confiável na seleção de Portugal desde sua estreia em 2015. O West Ham surge como outro possível interessado no jogador de 28 anos, mas a chance de se juntar a um gigante como o United e de se reunir com o compatriota Bruno Fernandes certamente seria difícil de recusar. Os Red Devils poderiam contratá-lo por cerca de £18 milhões, e a negociação tende a ser simples, já que o Al Hilal corre o risco de perdê-lo de graça no meio do ano caso não o venda agora.

  • Atletico de Madrid v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    Conor Gallagher (Atlético de Madrid)

    No fim de novembro, a Sky Sports revelou que 16 clubes da Premier League manifestaram interesse em Conor Gallagher desde sua transferência de £33 milhões do Chelsea para o Atlético de Madrid, em agosto de 2024, o que evidencia o quanto ele é bem avaliado no futebol inglês. O ex-meio-campista do Crystal Palace também causou ótima impressão em sua primeira temporada na capital espanhola, mas já não é titular absoluto sob o comando de Diego Simeone e admitiu não estar satisfeito com seu papel no elenco, especialmente com a Copa do Mundo se aproximando.

    Segundo o The Guardian, o Manchester United também acompanha a situação de Gallagher com a possibilidade de uma proposta de empréstimo em janeiro. O Atlético, porém, preferiria uma venda e busca recuperar o investimento inicial, o que poderia abrir espaço para clubes como Tottenham e Leeds. Há poucos meio-campistas que pisam na área tão confiáveis na faixa de preço de Gallagher, e uma sequência forte de seis meses em um ambiente familiar pode ser suficiente para recolocá-lo nos planos de Thomas Tuchel na seleção inglesa.

  • CD Guadalajara v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    Marc-André ter Stegen (Barcelona)

    Marc-André ter Stegen voltou a atuar pelo Barcelona após três meses afastado na vitória pela Copa do Rei sobre o Guadalajara, depois de se recuperar totalmente de uma cirurgia nas costas. No entanto, o técnico Hansi Flick deixou claro que a utilização foi apenas uma exceção. Joan García e Wojciech Szczęsny são agora os goleiros titulares no Camp Nou, com Ter Stegen tendo sido temporariamente destituído da braçadeira de capitão em agosto, após se recusar a compartilhar seus dados médicos com LaLiga — algo que teria liberado 50% de seu salário para fins de registro.

    Tudo indica que não há caminho de volta. O Mundo Deportivo relata que clubes da Turquia e da Arábia Saudita podem oferecê-lo uma saída. Um recomeço na Premier League também surge como possibilidade, já que o Aston Villa entrou em contato com o Barcelona para obter mais informações sobre sua situação. Aos 33 anos, o alemão segue sendo um excelente goleiro-líbero, com reflexos rápidos, mas ainda não está claro se o Villa o vê como opção para assumir a titularidade, com Emiliano Martínez ainda fazendo parte do elenco.

  • Yildiz JuventusGetty Images

    Kenan Yildiz (Juventus)

    A Juventus corre um risco real de perder seu ativo mais valioso. Kenan Yildiz tem contrato até 2029, mas sente que seu salário atual não reflete adequadamente sua importância para a equipe e vem pressionando por uma renovação que o coloque entre os mais bem pagos do clube, segundo o Tuttosport.

    Até o momento, não houve avanços nas negociações, e o Arsenal teria entrado em contato com o agente de Yildiz, Jorge Mendes, para discutir sua disponibilidade. A versatilidade do atacante de 20 anos teria chamado a atenção de Mikel Arteta, e os Gunners podem testar a firmeza da Juve com uma proposta já em janeiro.

    Yildiz se tornou a principal referência de um time da Juventus que ainda busca identidade e possui o talento técnico e a intensidade necessários para se adaptar ao líder da Premier League. No entanto, Chelsea, Manchester United e Real Madrid também foram associados ao jogador turco, que a Juve avalia em expressivos £80 milhões.

