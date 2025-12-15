Mohamed Kader Meite NXGN GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Mohamed Kader Meite: O atacante adolescente imponente do Rennes que chamou a atenção de Chelsea, Man Utd e PSG

O Rennes tem tradição em revelar grandes jogadores, e Mohamed Kader Meite desponta como o próximo nome a sair dessa “fábrica” de talentos. O atacante de apenas 18 anos já chama a atenção no futebol europeu e surge como mais uma joia do clube, seguindo o caminho de nomes como Ousmane Dembélé, Désiré Doué e Eduardo Camavinga. Forte fisicamente e com presença de área, Meite começa a entrar no radar de clubes importantes do continente.

Com 1,93m de altura, Meite é — falando de forma direta — um atacante muito forte fisicamente. E ele já sabe usar bem esse porte a seu favor, especialmente nos duelos e lances decisivos que costumam fazer a diferença no futebol de alto nível.

Apesar do tamanho, o francês não é aquele centroavante “troncudo” e limitado. Pelo contrário: Meite combina força com boa técnica, além de mostrar inteligência para se posicionar dentro e ao redor da área, algo cada vez mais valorizado no futebol moderno. A expectativa é que ele ganhe espaço no time principal em 2025, o que já despertou o interesse de grandes clubes europeus. Entre eles, gigantes da Premier League como Chelsea e Manchester United, de olho na próxima janela de transferências de janeiro.

Mas afinal, quem é Mohamed Kader Meite e por que ele merece a sua atenção como a nova grande joia do Rennes? A GOAL explica tudo o que você precisa saber.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Onde tudo começou

    Mais um talento saído do tradicional celeiro de jogadores de Paris e arredores, Mohamed Kader Meite nasceu em outubro de 2007, no bairro de Créteil, no sudeste da capital francesa. Filho de pais marfinenses, ele deu os primeiros passos no futebol ainda criança.

    Em 2013, começou a jogar no CA Paris 14, clube local, e passou por outras equipes de base da região até chamar a atenção do Rennes. Em 2022, aos 15 anos, ingressou na academia do clube da Bretanha — idade mínima permitida pelas regras do futebol francês para um jovem deixar sua região de origem. O movimento já mostrava o quanto o Rennes acreditava em seu potencial.

    A evolução foi rápida. Meite passou a atuar com frequência no time sub-19 na temporada 2023/24, mesmo sendo mais novo que a maioria dos companheiros, e estreou pela equipe B em fevereiro de 2024. No mesmo período, foi convocado para a seleção francesa no Europeu Sub-17.

    • Publicidade

  • A grande chance

    Após um início promissor na temporada seguinte pelo time B, a estreia no profissional parecia questão de tempo. Cinco dias depois de assinar seu primeiro contrato profissional, Meite entrou em campo por 10 minutos contra o Toulouse, em novembro de 2024, pela Ligue 1.

    Ele ainda não se firmou imediatamente, mas ganhou espaço com o passar dos meses. Em março, chegou a ser titular contra o Paris Saint-Germain. No fim da temporada, marcou seus dois primeiros gols como profissional — um no clássico regional contra o Nantes e outro diante do Lyon.

    Pouco depois, foi decisivo na campanha do título da Coupe Gambardella Sub-19, marcando o gol da vitória na final contra o Dijon, já nos minutos finais.

    Uma atuação específica, porém, colocou Meite de vez nos holofotes. Em setembro, saindo do banco contra o Lyon, ele mudou completamente o jogo em apenas 21 minutos. Com o Rennes perdendo por 1 a 0, criou perigo, sofreu uma falta que resultou em cartão vermelho para o adversário e participou diretamente da virada.

    Primeiro, ajudou no empate ao incomodar a defesa dentro da área. Depois, nos acréscimos, forçou um gol contra ao ganhar no físico, girar sobre o marcador e finalizar de um ângulo difícil. Ainda deu tempo de marcar o seu próprio gol, de cabeça, selando a vitória. A atuação viralizou nas redes sociais.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-RENNESAFP

    Como está indo

    Os gols não vieram em grande quantidade desde aquela noite, mas, aos 18 anos, Meite já é presença constante no elenco principal do Rennes. Ele soma minutos regulares e chegou a iniciar três partidas seguidas entre outubro e novembro.

    Até aqui, são quatro participações diretas em gols em pouco mais de 400 minutos em campo. Um dos destaques veio contra o Strasbourg, quando marcou um belo voleio dentro da área e ainda deu assistência na vitória por 4 a 1. O desempenho foi importante para uma sequência de quatro vitórias do time.

    No cenário internacional, Meite também já deu um passo importante: estreou pela seleção sub-21 da França.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-RENNESAFP

    Maiores pontos fortes

    Com 1,93m de altura, Meite é fisicamente impressionante e já sabe usar bem esse diferencial. “Ele entende como se posicionar na área e usar o corpo a seu favor”, afirmou o técnico do Rennes, Habib Beye.

    O jovem atacante é forte no jogo de apoio, difícil de ser desarmado quando protege a bola e não foge do contato físico — como mostrou ao enfrentar jogadores experientes, caso de Marquinhos, do PSG. No jogo aéreo, também leva vantagem: metade de seus gols como profissional vieram de cabeça.

    Outro ponto que chama atenção é sua disposição para ajudar fora da área. Meite recua, disputa bolas no meio-campo e contribui na construção das jogadas. Apesar do tamanho, não é um centroavante limitado: aparece pelos lados, entrelinhas e até como um “camisa 10”, mostrando boa técnica com a bola nos pés.

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    Pontos de melhoria

    Como é natural para um jogador tão jovem, Meite ainda está em processo de amadurecimento. Ele segue desenvolvendo seu estilo de jogo e aprendendo a usar melhor o próprio corpo — algo que faz parte do crescimento, mesmo já sendo fisicamente mais forte do que a maioria dos adversários.

    A finalização é um dos pontos que ele ainda pode evoluir. Ajustar esse fundamento tende a transformar boas atuações em mais gols, algo que ainda não apareceu com tanta frequência no início da sua trajetória como profissional. Além disso, o atacante precisa melhorar a participação no jogo coletivo, especialmente na forma como se movimenta para criar espaços e se conectar com os companheiros.

    Em setembro, o técnico Habib Beye destacou esse processo com cautela:

    “Ele vai aprender rápido, mas precisa ser poupado dessa pressão. É importante ter atacantes mais experientes no elenco, porque isso ajuda no desenvolvimento dele. Ele faz gols, mas ainda precisa evoluir no jogo de ligação e na movimentação. O que sabemos é que, quando a bola chega na área, ele sempre está lá.”

  • Nick WoltemadeGetty

    O próximo... Nick Woltemade?

    Quando se fala em jogadores grandes com boa técnica, o nome de Nick Woltemade surge como referência. O alemão, hoje destaque do Newcastle, é conhecido por segurar a bola, envolver os companheiros e aparecer bem na área, mesmo sendo um dos maiores em campo.

    Meite é apenas dois centímetros mais baixo e ainda pode crescer fisicamente. Tecnicamente, ainda precisa evoluir, mas já mostra boa velocidade, leitura de jogo e faro de gol. Se conseguir melhorar seu jogo de ligação, tem potencial para oferecer um pacote completo, como Woltemade desde sua chegada ao futebol inglês por 69 milhões de libras (R$ 500 milhões).

  • Mohamed Kader Meite Rennes

    O que vem a seguir?

    No curto prazo, o foco de Meite é claro: se firmar como titular do Rennes. Mas o impacto recente já despertou interesse de clubes maiores.

    Após a grande atuação contra o Lyon, surgiram relatos na Espanha de que gigantes europeus passaram a monitorá-lo. O Chelsea aparece como principal interessado, dentro de sua política de apostar em jovens promessas. O Manchester United também teria observado o atacante, embora o veja como “ainda em desenvolvimento”.

    Além disso, Meite já foi ligado ao PSG e ao Milan, que poderia tentar uma investida já na próxima janela. Ainda não se sabe o quanto esses rumores vão avançar, mas uma coisa é certa: se mantiver esse ritmo, o Rennes pode se preparar para mais uma venda milionária no futuro.

0