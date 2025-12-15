Mohamed Kader Meite: O atacante adolescente imponente do Rennes que chamou a atenção de Chelsea, Man Utd e PSG

Com 1,93m de altura, Meite é — falando de forma direta — um atacante muito forte fisicamente. E ele já sabe usar bem esse porte a seu favor, especialmente nos duelos e lances decisivos que costumam fazer a diferença no futebol de alto nível.
Apesar do tamanho, o francês não é aquele centroavante “troncudo” e limitado. Pelo contrário: Meite combina força com boa técnica, além de mostrar inteligência para se posicionar dentro e ao redor da área, algo cada vez mais valorizado no futebol moderno. A expectativa é que ele ganhe espaço no time principal em 2025, o que já despertou o interesse de grandes clubes europeus. Entre eles, gigantes da Premier League como Chelsea e Manchester United, de olho na próxima janela de transferências de janeiro.
Mas afinal, quem é Mohamed Kader Meite e por que ele merece a sua atenção como a nova grande joia do Rennes? A GOAL explica tudo o que você precisa saber.
