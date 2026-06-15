Modric, sem dar pistas: “Futuro? Só penso na Copa do Mundo”

"O maior ponto forte da Croácia nas últimas edições da Copa do Mundo sempre foi a união, e assim deve ser também desta vez. Não estamos aqui apenas para participar, para fazer figuração. Quando o grupo está unido, podemos competir com qualquer adversário. Nós, jogadores mais experientes, precisamos dar uma mãozinha aos jovens, ajudá-los a crescer e transmitir a eles nossa experiência, qualidade e caráter. Os jovens devem se sentir à vontade para mostrar suas qualidades e nós devemos apoiá-los. Está ocorrendo uma renovação geracional, mas queremos continuar vencendo e tendo um bom desempenho, como aconteceu nas duas últimas edições da Copa do Mundo”.











