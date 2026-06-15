O futuro pode esperar. Luka Modric continuará jogando futebol, ficará no Milan ou se aposentará? O craque croata concedeu uma entrevista em vídeo aos canais da federação, na qual abordou diversos assuntos.
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Modric, sem dar pistas: “Futuro? Só penso na Copa do Mundo”
SOBRE A CARREIRA
"Estou focado exclusivamente no torneio porque quero ajudar a equipe da melhor maneira possível", explicou o capitão, que atingirá a marca recorde de 200 partidas pela seleção durante a Copa do Mundo, sua última.
A RENOVAÇÃO GERACIONAL
"O maior ponto forte da Croácia nas últimas edições da Copa do Mundo sempre foi a união, e assim deve ser também desta vez. Não estamos aqui apenas para participar, para fazer figuração. Quando o grupo está unido, podemos competir com qualquer adversário. Nós, jogadores mais experientes, precisamos dar uma mãozinha aos jovens, ajudá-los a crescer e transmitir a eles nossa experiência, qualidade e caráter. Os jovens devem se sentir à vontade para mostrar suas qualidades e nós devemos apoiá-los. Está ocorrendo uma renovação geracional, mas queremos continuar vencendo e tendo um bom desempenho, como aconteceu nas duas últimas edições da Copa do Mundo”.
A JORNADA
"A Inglaterra é a favorita do grupo. Respeitamos todos, mas não temos medo de ninguém. Agora cabe a nós provar isso em campo. Queremos deixar todos os croatas orgulhosos."