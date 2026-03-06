Getty
MLS instada a abandonar o manual de Lionel Messi quando o maior jogador argentino de todos os tempos se aposentar - com o presidente do New York Cosmos fazendo um apelo ao desenvolvimento dos jovens
Nomes conhecidos na MLS: de Beckham a Messi, passando por Henry e Ibrahimovic
A lenda do Manchester United, David Beckham, acrescentou seu apelo ao mercado de massa às fileiras da MLS ao se juntar ao LA Galaxy, vindo do Real Madrid, em 2007. Ele foi seguido para os Estados Unidos por nomes como Kaká, Steven Gerrard, David Villa, Andrea Pirlo, Frank Lampard, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry e Wayne Rooney.
Messi é agora a maior atração, com o oito vezes vencedor da Bola de Ouro se juntando ao co-proprietário do Inter Miami, Beckham, no sul da Flórida durante o verão de 2023. Ele ajudou a conquistar triunfos históricos na Leagues Cup, Supporters' Shield e MLS Cup, além de se tornar vencedor da Chuteira de Ouro e MVP consecutivo, quebrando recordes.
O que a MLS fará quando o ícone argentino Messi sair?
O Herons assinou um contrato com seu capitão carismático até 2028, quando Messi terá 41 anos e estará prestes a se aposentar. É inevitável que surjam perguntas sobre o que acontecerá quando esse dia chegar.
Quando essa pergunta foi feita a Rossi, que agora é vice-presidente e diretor de futebol do New York Cosmos, o ex-astro da MLS — falando em parceria com o BetVictor Online Casino — disse ao GOAL: “Esse é o problema quando você tenta construir de cima para baixo, certo? Você tem que confiar nos Messis, nos Beckhams, nos Ibrahimovics, nos [Cristiano] Ronaldos — se Ronaldo decidir vir para cá, você terá que confiar nisso. E, portanto, essa nunca é a maneira certa de construir algo.
“Veremos o que acontecerá após Messi. Esperamos que as coisas estejam mudando de uma figura como Messi ou Ronaldo para uma liga que desenvolva jovens, que se preocupe com a estrutura da juventude. Então, só descobriremos depois de 2028, eu acho.”
Mais grandes nomes devem perseguir o sonho americano
O ex-zagueiro do Chelsea e do Manchester City, Terry Phelan, que passou um tempo nos Estados Unidos jogando pelo Charleston Battery durante sua carreira, acredita que o futebol americano continuará a crescer mesmo após a saída de Messi.
Recentemente, ele disse ao GOAL sobre a bolha da MLS: “Não acho que ela vai estourar. Você teve [Didier] Drogba lá, teve Henry, teve Beckham lá. Ela nunca estourou. Acho que a MLS está saudável. Olhe para os números, se você olhar para o público, ela está saudável. Eles têm a Copa do Mundo chegando. Acho que está em um estado saudável.
“Sempre haverá uma ou duas estrelas. Você pode ter um [Robert] Lewandowski por lá, chegando ao fim da carreira. Ainda existem aqueles jogadores no fim da carreira que podem ir para lá, como [Luis] Suárez foi para lá no fim da carreira. Você sempre vai encontrar alguém assim que vai regenerar e animar a torcida.”
Inter Miami continuará com a política de contratação de “Galácticos”
Essa é a política de recrutamento que o Inter Miami pretende seguir, com os Herons não escondendo o fato de que querem trazer mais “Galácticos” ao estilo Messi para o seu elenco. Beckham disse: “Temos que estar sempre olhando para frente. Também temos que conversar sobre 'OK, para onde vamos agora? O que fazemos a seguir? Quem trazemos?' E acho que esta é uma liga que realmente precisa de estrelas.”
O proprietário-gerente Jorge Mas acrescentou: “Na minha primeira reunião com David, compartilhamos a visão de que não queremos ser apenas mais um clube da Major League Soccer. Mais importante para nós dois é que seja um time global.
Estamos construindo nossos Galácticos. Sempre queremos ter jogadores que atraiam a atenção global. Gostaria de pensar que, se conseguirmos aproveitar o momento, seremos bem-sucedidos e as pessoas sempre olharão para isso e dirão: 'Ei, o pessoal do Inter Miami transformou a Major League Soccer em uma das melhores ligas do mundo'. Mas, para conseguir isso, é preciso vencer.”
Isso é parte do problema quando se trata do objetivo de Rossi: a exigência de resultados imediatos no esporte moderno. Poucos clubes têm tempo para formar uma geração de estrelas locais, mas a esperança é que chegue o dia em que os talentos nacionais dominem os importados.
