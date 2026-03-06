MLS instada a abandonar o manual de Lionel Messi quando o maior jogador argentino de todos os tempos se aposentar - com o presidente do New York Cosmos fazendo um apelo ao desenvolvimento dos jovens

Essa é a política de recrutamento que o Inter Miami pretende seguir, com os Herons não escondendo o fato de que querem trazer mais “Galácticos” ao estilo Messi para o seu elenco. Beckham disse: “Temos que estar sempre olhando para frente. Também temos que conversar sobre 'OK, para onde vamos agora? O que fazemos a seguir? Quem trazemos?' E acho que esta é uma liga que realmente precisa de estrelas.”

O proprietário-gerente Jorge Mas acrescentou: “Na minha primeira reunião com David, compartilhamos a visão de que não queremos ser apenas mais um clube da Major League Soccer. Mais importante para nós dois é que seja um time global.

Estamos construindo nossos Galácticos. Sempre queremos ter jogadores que atraiam a atenção global. Gostaria de pensar que, se conseguirmos aproveitar o momento, seremos bem-sucedidos e as pessoas sempre olharão para isso e dirão: 'Ei, o pessoal do Inter Miami transformou a Major League Soccer em uma das melhores ligas do mundo'. Mas, para conseguir isso, é preciso vencer.”

Isso é parte do problema quando se trata do objetivo de Rossi: a exigência de resultados imediatos no esporte moderno. Poucos clubes têm tempo para formar uma geração de estrelas locais, mas a esperança é que chegue o dia em que os talentos nacionais dominem os importados.