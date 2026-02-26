Os números de audiência incluem a distribuição pela Apple TV, parceiros de transmissão nos Estados Unidos e Canadá e outros canais internacionais, sinalizando uma forte demanda no início da temporada pelo conteúdo da liga.

O engajamento digital seguiu uma tendência de crescimento semelhante. Os canais combinados de mídia social da MLS e dos clubes registraram um aumento de 22% em relação ao ano anterior, enquanto o programa pré-jogo TikTok Live da liga gerou 113.000 visualizações, refletindo a crescente interação dos fãs em todas as plataformas.