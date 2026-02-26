Getty Images Sport
MLS abre 2026 com recorde de 9,7 milhões de espectadores ao vivo
Momento recorde para iniciar a temporada
Os números de audiência incluem a distribuição pela Apple TV, parceiros de transmissão nos Estados Unidos e Canadá e outros canais internacionais, sinalizando uma forte demanda no início da temporada pelo conteúdo da liga.
O engajamento digital seguiu uma tendência de crescimento semelhante. Os canais combinados de mídia social da MLS e dos clubes registraram um aumento de 22% em relação ao ano anterior, enquanto o programa pré-jogo TikTok Live da liga gerou 113.000 visualizações, refletindo a crescente interação dos fãs em todas as plataformas.
A maior audiência de sempre num fim de semana de estreia
Nos estádios, o fim de semana de abertura atraiu 387.271 torcedores, estabelecendo vários recordes. Foi a maior audiência de um fim de semana de abertura de todos os tempos e o maior total de um único fim de semana de jogos na história da liga. O confronto de destaque entre o Inter Miami CF e o LAFC no Los Angeles Memorial Coliseum atraiu 75.673 espectadores, marcando a segunda maior audiência isolada já registrada pela MLS.
Tudo pronto para a Semana 2
O ritmo continua na segunda semana, que apresenta uma programação completa de jogos. Entre os destaques, o Real Salt Lake recebe o Seattle Sounders FC no Walmart Saturday Showdown, seguido pelo Inter Miami CF visitando o Orlando City SC no Sunday Night Soccer apresentado pela Continental Tire. Ambos os jogos serão transmitidos pela Apple TV.
Resultados e frequência da semana 1
St. Louis CITY SC 1 x 1 Charlotte FC Energizer Park — 22.423
FC Cincinnati 2 x 0 Atlanta United FCTQL Stadium — 25.513
D.C. United 1 x 0 Philadelphia Union Audi Field — 18.003
Orlando City SC 1 x 2 New York Red BullsInter&Co Stadium — 24.453
Vancouver Whitecaps FC 1 x 0 Real Salt Lake BC Place — 23.546
Austin FC 2 x 2 Minnesota United FCQ2 Stadium — 20.738
FC Dallas 3 x 2 Toronto FC Toyota Stadium — 11.004
Houston Dynamo FC 2-1 Chicago Fire FCShell Energy Stadium — 20.254
Nashville SC 4 x 1 New England RevolutionGEODIS Park — 25.044
Los Angeles FC 3-0 Inter Miami CFLos Angeles Memorial Coliseum — 75.673
Portland Timbers 3 x 2 Columbus Crew Providence Park — 22.210
San Diego FC 5 x 0 CF Montréal Snapdragon Stadium — 25.412
San Jose Earthquakes 3 x 0 Sporting Kansas CityPayPal Park — 16.367
LA Galaxy 1-1 New York City FCDignity Health Sports Park — 25.025
Seattle Sounders FC 2 x 0 Colorado Rapids Lumen Field — 31.606
