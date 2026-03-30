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Missy Bo Kearns, estrela do Lionesses, anuncia um aborto espontâneo comovente
Notícia devastadora para o meio-campista da Inglaterra
A jovem de 24 anos acessou o Instagram na noite de domingo para compartilhar a trágica notícia com seus seguidores, expressando o profundo impacto emocional que a perda causou nela e em seu parceiro, Walsh. Kearns escreveu: “Com o coração muito pesado, queremos compartilhar que perdemos nosso bebê durante a gravidez. As últimas semanas foram marcadas por uma tristeza difícil de explicar, e ainda estamos tentando aceitar tudo isso. No momento, estamos focados em nos recuperar e apoiar um ao outro durante esse processo. Agradecemos imensamente o amor e o apoio que recebemos, mais do que podemos expressar.”
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Anúncio recente de gravidez
A notícia surge poucas semanas depois de o casal ter anunciado com alegria que estava esperando um bebê. No dia 2 de março, eles compartilharam um vídeo nas redes sociais em que apareciam pintando “mamãe + papai, 26 de setembro” em uma parede e exibindo imagens de ultrassom. Na época, Kearns havia sido retirada da seleção das Lionesses para as eliminatórias da Copa do Mundo devido à gravidez. O anúncio original foi recebido com uma onda de carinho da comunidade do futebol, com companheiras da seleção inglesa como Leah Williamson, Alessia Russo e Beth Mead oferecendo seus parabéns. No entanto, as semanas seguintes revelaram-se um período incrivelmente difícil para a estrela do Villa e Walsh, que tiveram de lidar com a tragédia particular antes de torná-la pública.
Adequação de apoio a Kearns e Walsh
Após o anúncio do aborto espontâneo, vários clubes e jogadores enviaram mensagens de apoio. O Aston Villa Women divulgou um comunicado dizendo: “Enviamos todo o nosso carinho e apoio a Missy Bo e Liam neste momento difícil.” Seu antigo clube, o Liverpool, também se manifestou, declarando: “Todos no Liverpool Football Club enviam seu amor e apoio a Missy Bo, Liam e suas famílias neste momento tão difícil.” O Luton Town também expressou suas condolências no X, escrevendo: “Enviamos todo o nosso amor e apoio a Liam, Missy Bo e suas famílias neste momento de profunda tristeza.”
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Foco na recuperação e no apoio
Kearns, que havia disputado 11 partidas pelo Villa na Superliga Feminina nesta temporada antes de sua pausa, agora se concentrará em sua recuperação física e mental. Sua última participação em campo foi em meados de janeiro, e ainda não se sabe quando ela se sentirá pronta para retornar às competições, já que está priorizando seu bem-estar. O casal pediu privacidade e espaço enquanto continuam a apoiar-se mutuamente durante o processo de recuperação, tendo expressado sua profunda gratidão pelas mensagens que receberam desde que compartilharam a notícia.