Missy Bo Kearns, estrela do Lionesses, anuncia um aborto espontâneo comovente

A notícia surge poucas semanas depois de o casal ter anunciado com alegria que estava esperando um bebê. No dia 2 de março, eles compartilharam um vídeo nas redes sociais em que apareciam pintando “mamãe + papai, 26 de setembro” em uma parede e exibindo imagens de ultrassom. Na época, Kearns havia sido retirada da seleção das Lionesses para as eliminatórias da Copa do Mundo devido à gravidez. O anúncio original foi recebido com uma onda de carinho da comunidade do futebol, com companheiras da seleção inglesa como Leah Williamson, Alessia Russo e Beth Mead oferecendo seus parabéns. No entanto, as semanas seguintes revelaram-se um período incrivelmente difícil para a estrela do Villa e Walsh, que tiveram de lidar com a tragédia particular antes de torná-la pública.