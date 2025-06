As missões mais urgentes para Carlo Ancelotti resolver na seleção brasileira: vaga na Copa do Mundo de 2026, tirar o melhor de Vinícius Júnior e mais

O técnico italiano vai fazer sua estreia no comando da equipe canarinho, que viveu num verdadeiro limbo desde 2022

Carlo Ancelotti chegou à seleção brasileira já carregando consigo uma vitória: o italiano devolveu, mesmo antes de estrear, certo ânimo em relação à equipe nacional, que vivia em um limbo desde a queda nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no último jogo de Tite, contra a Croácia.

O tempo é curto até o Mundial de 2026, mas não faltam questões a serem resolvidas até lá. É evidente que o Brasil entra em qualquer competição entre os favoritos, mas é preciso dar mais argumentos a esse favoritismo.

Ajustar o meio-campo e fazer com que Vinícius Júnior consiga desempenhar na seleção como fazia sob o comando do próprio Ancelotti no Real Madrid estão entre as questões mais urgentes.