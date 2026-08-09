Apesar de não ter marcado nem participado de nenhum dos dois gols do Real Madrid diante do clube húngaro, o jogador turco esteve presente nos detalhes dos dois lances. No primeiro gol, ele cobrou um escanteio longo que chegou até Ceria, que por sua vez a lançou para Mario Rivas marcar o primeiro gol.

No segundo gol, Güler ajeitou a bola com um toque inteligente, colocando Federico Valverde em uma posição ideal, antes de o meio-campista uruguaio passar a bola para Carlos Espi, que a mandou para as redes.

O impacto de Güler não se limitou à criação de oportunidades, pois ele desempenhou um papel importante na movimentação do ataque do Real Madrid a partir da posição de armador, posição que José Mourinho parece reservar para ele durante o período de preparação, depois de ter apresentado atuações marcantes nela.

Com a entrada de Bernardo Silva, Güler passou por um período à direita, mas sua posição natural nos planos de Mourinho parece ser atrás dos atacantes. Foi de lá que ele mais influenciou as jogadas do Real Madrid, tendo finalizado a primeira bola perigosa do time, além de ter feito um cruzamento para Endrick que quase se transformou em gol, antes de tentar a sorte com outras três finalizações, algumas das quais terminaram para fora e outras esbarraram na defesa.

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