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Missão extremamente difícil: Guler coloca Mourinho em apuros

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A estrela turca vira o jogo

Arda Güler segue se firmando como um dos principais jogadores do Real Madrid durante a pré-temporada para a nova campanha, após o meia turco aparecer em sua melhor fase ofensiva.

O Real Madrid segue com sua preparação para a temporada 2026-2027 em passos calmos e firmes, depois de empatar com a Fiorentina em uma partida que revelou duas faces distintas da equipe, antes de superar o húngaro Ferencváros pelo placar de 2 a 1, neste sábado, em um jogo no qual Güler continuou a confirmar sua presença.

  • Movimentação no ataque do Real Madrid

    Apesar de não ter marcado nem participado de nenhum dos dois gols do Real Madrid diante do clube húngaro, o jogador turco esteve presente nos detalhes dos dois lances. No primeiro gol, ele cobrou um escanteio longo que chegou até Ceria, que por sua vez a lançou para Mario Rivas marcar o primeiro gol.

    No segundo gol, Güler ajeitou a bola com um toque inteligente, colocando Federico Valverde em uma posição ideal, antes de o meio-campista uruguaio passar a bola para Carlos Espi, que a mandou para as redes.

    O impacto de Güler não se limitou à criação de oportunidades, pois ele desempenhou um papel importante na movimentação do ataque do Real Madrid a partir da posição de armador, posição que José Mourinho parece reservar para ele durante o período de preparação, depois de ter apresentado atuações marcantes nela.

    Com a entrada de Bernardo Silva, Güler passou por um período à direita, mas sua posição natural nos planos de Mourinho parece ser atrás dos atacantes. Foi de lá que ele mais influenciou as jogadas do Real Madrid, tendo finalizado a primeira bola perigosa do time, além de ter feito um cruzamento para Endrick que quase se transformou em gol, antes de tentar a sorte com outras três finalizações, algumas das quais terminaram para fora e outras esbarraram na defesa.

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    • Publicidade

  • Merecimento lógico?

    De acordo com o jornal "AS", se as disputas do Campeonato Espanhol começassem amanhã, seria difícil ignorar o direito de Güler a figurar no time titular, tendo em vista seu nível atual, mas o jogador turco sabe que a concorrência por minutos em campo será mais acirrada do que nunca, diante dos reforços que o Real Madrid contratou durante a janela de transferências do verão.

    A concorrência aumenta especialmente no lado direito, com a presença de Diomandé como um dos principais candidatos a ocupar a posição, ao lado de Brahim Díaz, que aguarda sua oportunidade, além de Rodrygo, após seu retorno da lesão.

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  • Bellingham diante de Güler: missão dificílima para o "canhão" do Real

    O mesmo jornal confirmou que Mourinho havia pedido à diretoria do Real Madrid que disponibilizasse jogadores para cada posição, o que faz com que a disputa pela posição de armador fique restrita basicamente entre Güler e Bellingham.

    E, se o meio-campista inglês retornar ao nível que apresentou em sua primeira temporada, a missão de Güler será extremamente difícil, mas seu rendimento caiu nas duas temporadas seguintes, o que abriu um debate sobre o quanto ele merece continuar como titular, independentemente de sua condição técnica.

    Ainda assim, Bellingham segue como um dos maiores destaques do Real Madrid, além de o clube ter pago mais de 100 milhões de euros para contratá-lo em 2024, somado ao fato de ter aparecido com um bom nível durante a última Copa do Mundo. Por isso, será o primeiro candidato a retornar ao time titular assim que atingir sua plena condição.

    Em contrapartida, as circunstâncias atuais concedem clara vantagem a Güler, que registrou na temporada passada seus melhores números com a camisa do Real Madrid, após marcar 6 gols e dar 14 assistências. Além disso, Bellingham não iniciará a temporada com a melhor condição física desde o começo, o que pode dar a Güler uma verdadeira chance de conseguir minutos regulares durante as duas ou três primeiras rodadas do campeonato.

    E o "AS" concluiu: "Com base em seu nível atual, será difícil para Mourinho ignorar esse 'canhão' no momento, mesmo que a questão de encontrar o lugar mais adequado para ele na escalação do Real Madrid continue sendo um dos maiores dilemas do técnico português".

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