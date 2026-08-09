O mesmo jornal confirmou que Mourinho havia pedido à diretoria do Real Madrid que disponibilizasse jogadores para cada posição, o que faz com que a disputa pela posição de armador fique restrita basicamente entre Güler e Bellingham.
E, se o meio-campista inglês retornar ao nível que apresentou em sua primeira temporada, a missão de Güler será extremamente difícil, mas seu rendimento caiu nas duas temporadas seguintes, o que abriu um debate sobre o quanto ele merece continuar como titular, independentemente de sua condição técnica.
Ainda assim, Bellingham segue como um dos maiores destaques do Real Madrid, além de o clube ter pago mais de 100 milhões de euros para contratá-lo em 2024, somado ao fato de ter aparecido com um bom nível durante a última Copa do Mundo. Por isso, será o primeiro candidato a retornar ao time titular assim que atingir sua plena condição.
Em contrapartida, as circunstâncias atuais concedem clara vantagem a Güler, que registrou na temporada passada seus melhores números com a camisa do Real Madrid, após marcar 6 gols e dar 14 assistências. Além disso, Bellingham não iniciará a temporada com a melhor condição física desde o começo, o que pode dar a Güler uma verdadeira chance de conseguir minutos regulares durante as duas ou três primeiras rodadas do campeonato.
E o "AS" concluiu: "Com base em seu nível atual, será difícil para Mourinho ignorar esse 'canhão' no momento, mesmo que a questão de encontrar o lugar mais adequado para ele na escalação do Real Madrid continue sendo um dos maiores dilemas do técnico português".
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