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Missão excepcional na ausência do camisa 9: todos os olhos do Barcelona sobre Gordon

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Basel x Barcelona
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A. Gordon
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England

O internacional inglês faz sua primeira aparição no domingo pelo Barcelona, em Basileia.

As atenções dos torcedores do Barcelona se voltam para Anthony Gordon, que se prepara para disputar seus primeiros minutos com a camisa da equipe catalã, num momento em que o técnico Hansi Flick busca soluções provisórias para a crise no ataque antes do fechamento da janela de transferências.

O Barcelona fechou a contratação de Gordon junto ao Newcastle no fim de maio passado, antes da abertura oficial da janela de transferências, por 70 milhões de euros fixos e outros 10 milhões em variáveis.

O jogador deve estrear pelo Barcelona em um amistoso contra o Basel, da Suíça, no estádio St. Jakob-Park, neste domingo.

  • 3 testes: flexibilidade notável

    As qualidades do jogador inglês geraram consenso dentro das comissões técnica e administrativa do clube catalão, depois que as três partidas que o Barcelona disputou contra o Newcastle na última edição da Liga dos Campeões da Europa convenceram o técnico Hansi Flick e o diretor esportivo.

    Na primeira partida, que terminou com a vitória do Barcelona por 2 a 1, Gordon marcou o único gol do Newcastle nos minutos finais, depois de atuar na posição de centroavante.

    Durante o jogo de ida das oitavas de final, também realizado no estádio St. James' Park e que terminou empatado em 1 a 1, Gordon não começou a partida como titular por estar sentindo algumas dores, mas entrou em campo aos 21 minutos do segundo tempo, apesar desses incômodos.

    E na partida de volta, no estádio Spotify Camp Nou, Gordon apareceu novamente na posição de centroavante e assistiu ao brilho ofensivo do Barcelona durante o segundo tempo, depois de a equipe catalã garantir sua classificação com uma goleada por 7 a 2, tendo o jogador sido substituído aos 81 minutos.

    O acompanhamento de Gordon ao longo da temporada confirmou que ele possui as qualidades que Flick costuma valorizar em seus jogadores, independentemente de suas posições: a capacidade de jogar em ritmo elevado, a velocidade, o comprometimento defensivo e a flexibilidade tática.

    Gordon é, essencialmente, habilidoso jogando pela ponta esquerda, mas apareceu diante do Barcelona, na maior parte das partidas, em posições avançadas mais centralizadas, por conta das circunstâncias do jogo e das exigências dos confrontos.

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  • Gordon diante de um vazio ofensivo: ponta ou centroavante?

    De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o elenco do Barcelona perdeu os dois atacantes que marcaram juntos 40 gols na temporada passada, Ferran Torres e Robert Lewandowski. Durante a pré-temporada, o egípcio Hamza Abdelkarim, de 18 anos, assumiu o papel de centroavante tradicional e marcou dois gols em sua primeira aparição na cidade de Birmingham. Mas, até o fechamento da janela de transferências e a contratação do centroavante que Flick deseja, seja Julián Álvarez ou outro jogador, a porta permanece aberta para todos os atacantes e meias ofensivos da equipe avançarem mais para a grande área, em vez de se limitarem a atuar nas suas proximidades ou pelas pontas.

    Gordon tem capacidade para desempenhar ambas as funções, e restará saber se Flick lhe dará a oportunidade no domingo em sua posição habitual na ponta esquerda, ou se o utilizará na posição que ocupou frequentemente na temporada passada contra o Barcelona, ou seja, no centro do ataque.

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  • Os números de Gordon: um faro de gol evidente

    Gordon possui um faro de gol, embora não seja um atacante clássico no sentido tradicional, pois vive para balançar as redes dos adversários. Ainda assim, e diante da falta de chegada do centroavante que o Barcelona espera por meio do mercado de transferências, aumentam os indícios de que Flick pedirá a todos os jogadores do setor ofensivo que elevem seus índices de finalização.

    Em sua última temporada com o Newcastle, Gordon marcou 17 gols e deu 5 assistências em 46 partidas, sendo esse seu melhor desempenho até agora na finalização de jogadas.

    Já na temporada 2024-2025, o jogador marcou 9 gols e deu 7 assistências em 42 partidas.

    Na temporada 2023-2024, por sua vez, marcou 12 gols e forneceu 16 assistências em 48 partidas. E na temporada 2022-2023, que foi a última dele com o Everton, Gordon marcou 4 gols em 34 partidas.

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  • A jogada que a torcida do Barcelona quer ver

    A última aparição oficial de Gordon permitiu que ele fosse, por um tempo, o autor do gol mais importante do futebol inglês em 60 anos.

    O jogador marcou o gol da Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo quando atuou como atacante de origem, ao alcançar um cruzamento na segunda trave e finalizar de primeira, colocando a seleção de seu país na final do torneio por boa parte da partida, antes de a Inglaterra perder para a Argentina.

    Essa capacidade de se infiltrar nos espaços vazios e de ler o local onde a bola pode chegar para ser finalizada é justamente a característica que os torcedores do Barcelona querem ver em Gordon a partir da partida contra o Basel.

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