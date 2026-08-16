As qualidades do jogador inglês geraram consenso dentro das comissões técnica e administrativa do clube catalão, depois que as três partidas que o Barcelona disputou contra o Newcastle na última edição da Liga dos Campeões da Europa convenceram o técnico Hansi Flick e o diretor esportivo.

Na primeira partida, que terminou com a vitória do Barcelona por 2 a 1, Gordon marcou o único gol do Newcastle nos minutos finais, depois de atuar na posição de centroavante.

Durante o jogo de ida das oitavas de final, também realizado no estádio St. James' Park e que terminou empatado em 1 a 1, Gordon não começou a partida como titular por estar sentindo algumas dores, mas entrou em campo aos 21 minutos do segundo tempo, apesar desses incômodos.

E na partida de volta, no estádio Spotify Camp Nou, Gordon apareceu novamente na posição de centroavante e assistiu ao brilho ofensivo do Barcelona durante o segundo tempo, depois de a equipe catalã garantir sua classificação com uma goleada por 7 a 2, tendo o jogador sido substituído aos 81 minutos.

O acompanhamento de Gordon ao longo da temporada confirmou que ele possui as qualidades que Flick costuma valorizar em seus jogadores, independentemente de suas posições: a capacidade de jogar em ritmo elevado, a velocidade, o comprometimento defensivo e a flexibilidade tática.

Gordon é, essencialmente, habilidoso jogando pela ponta esquerda, mas apareceu diante do Barcelona, na maior parte das partidas, em posições avançadas mais centralizadas, por conta das circunstâncias do jogo e das exigências dos confrontos.