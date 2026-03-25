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CM grafica Milik 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Milik, a Lazio está de olho: valor, contrato e posição da Juventus

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A. Milik

O atacante polonês acaba de voltar aos gramados após uma longa ausência por lesão, e já se fala em transferência

Arek Milik finalmente voltou aos gramados, após um calvário de dois anos, e agora encara o futuro com confiança. O polonês nascido em 1994, que Luciano Spalletti colocou em campo nos minutos finais da partida entre Juventus e Sassuolo (1 a 1), tem contrato com os bianconeri até 30 de junho de 2027, mas sua permanência em Turim não está de forma alguma garantida.


A Velha Senhora parece disposta a reformular seu ataque de vista para a próxima temporada, com a renovação de Dusan Vlahovic e as saídas de Jonathan David e Lois Openda. Nesse contexto, as opções para Milik são duas: permanecer como “reserva”, tentando encontrar espaço nas rotações e confiando em encontrar um novo clube quando se tornar livre de contrato em 2027, ou encontrar desde já um time que lhe permita jogar com mais continuidade do que poderia fazer na Juventus.


  • A LAZIO SE DESTACA

    Nesse segundo caso, conforme informa o Calciomercato.it, o futuro do atacante poderia, no entanto, continuar na Série A: a Lazio estaria de olho em Milik, já que o clube busca um centroavante no mercado por um preço acessível. Os biancocelesti acompanharão as condições físicas de Milik neste final de temporada e avaliarão se devem ou não fazer uma oferta aos bianconeri, já que o contrato do polonês expira em 2027.


    O valor de transferência de Milik, após dois anos de inatividade e com apenas um ano de contrato restante, não ultrapassa os 5 milhões de euros. Caso o jogador chegue a um acordo para se transferir para outro clube, a Juve estaria disposta a respeitar sua decisão, facilitando as negociações.

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