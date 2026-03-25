Milik, a Lazio está de olho: valor, contrato e posição da Juventus

Arek Milik finalmente voltou aos gramados, após um calvário de dois anos, e agora encara o futuro com confiança. O polonês nascido em 1994, que Luciano Spalletti colocou em campo nos minutos finais da partida entre Juventus e Sassuolo (1 a 1), tem contrato com os bianconeri até 30 de junho de 2027, mas sua permanência em Turim não está de forma alguma garantida.





A Velha Senhora parece disposta a reformular seu ataque de vista para a próxima temporada, com a renovação de Dusan Vlahovic e as saídas de Jonathan David e Lois Openda. Nesse contexto, as opções para Milik são duas: permanecer como “reserva”, tentando encontrar espaço nas rotações e confiando em encontrar um novo clube quando se tornar livre de contrato em 2027, ou encontrar desde já um time que lhe permita jogar com mais continuidade do que poderia fazer na Juventus.



