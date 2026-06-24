É tudo uma questão de sonhos. Por um lado, Ruben Amorim tem grandes ambições e gostaria de voltar a treiná-lo; por outro, FranciscoTrincão ficaria feliz em voltar a trabalhar com um técnico que admira, em um clube de grande charme. O jogador nascido em 1999 era um dos pontos fortes do Sporting de Lisboa das maravilhas de Amorim, capaz de conquistar o título apesar da concorrência de clubes mais ricos, como o Porto e o Benfica. No momento, o jogador da seleção portuguesa, que está disputando a Copa do Mundo, é um dos nomes associados ao Milan; o futuro dirá.
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Milão, veja quanto custa o alvo Trincão: Amorim já o treinou no Sporting de Lisboa
TEMPORADA IMPORTANTE
Embora o clube não tenha conseguido repetir o desempenho dos últimos anos, pelo menos no que diz respeito ao campeonato português, Francisco Trincão se confirmou como um dos melhores alas ofensivos, com 54 partidas, 13 gols e 18 assistências. Números que comprovam um importante amadurecimento técnico-tático e que lhe renderam a convocação do técnico português Roberto Martínez para a Copa do Mundo com a camisa da seleção de Portugal.
QUANTO CUSTA
Aos 21 anos, Trincão parecia pronto para alçar voo com a transferência, por 31 milhões de euros, para o Barcelona, mas a experiência não foi totalmente positiva. Agora, Francisco é um jogador diferente, certamente pronto e consciente de suas capacidades. O *Corriere dello Sport* confirma a avaliação de cerca de 40 milhões de euros divulgada pela nossa redação nos últimos dias.