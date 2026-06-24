Milão, veja quanto custa o alvo Trincão: Amorim já o treinou no Sporting de Lisboa

É tudo uma questão de sonhos. Por um lado, Ruben Amorim tem grandes ambições e gostaria de voltar a treiná-lo; por outro, FranciscoTrincão ficaria feliz em voltar a trabalhar com um técnico que admira, em um clube de grande charme. O jogador nascido em 1999 era um dos pontos fortes do Sporting de Lisboa das maravilhas de Amorim, capaz de conquistar o título apesar da concorrência de clubes mais ricos, como o Porto e o Benfica. No momento, o jogador da seleção portuguesa, que está disputando a Copa do Mundo, é um dos nomes associados ao Milan; o futuro dirá.