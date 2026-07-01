Milão, reunião com os agentes de Comotto e Camarda: decide-se o futuro

Camarda e Comotto atuaram na temporada 2025-26 por empréstimo. O atacante vestiu a camisa do Lecce, somando 23 partidas entre o campeonato e a Copa da Itália (devido a uma grave lesão no tornozelo), marcando um gol contra o Bologna; o meio-campista jogou pelo Spezia, com 28 partidas na Série B e 2 na Copa da Itália. O contrato de Comotto com o Milan vence em 2028, exatamente como o de Camarda.