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Camarda MilanGetty Images

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Milão, reunião com os agentes de Comotto e Camarda: decide-se o futuro

Milan
Mercado da bola
F. Camarda
C. Comotto

Dia importante na Casa Milan para o futuro de dois jovens jogadores do Milan. Conforme noticiado pela Sportitalia, os agentes Beppe Riso e Marianna Meccacci chegaram à via Aldo Rossi para discutir o futuro de Francesco Camarda e Christian Comotto. Ambos nascidos em 2008, inicialmente serão incorporados ao time principal para a pré-temporada, mas devem ser emprestados até o final da janela de transferências.

  • SAFRA EM PRÉSTAMO

    Camarda e Comotto atuaram na temporada 2025-26 por empréstimo. O atacante vestiu a camisa do Lecce, somando 23 partidas entre o campeonato e a Copa da Itália (devido a uma grave lesão no tornozelo), marcando um gol contra o Bologna; o meio-campista jogou pelo Spezia, com 28 partidas na Série B e 2 na Copa da Itália. O contrato de Comotto com o Milan vence em 2028, exatamente como o de Camarda.

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