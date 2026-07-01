Milão, reunião com os agentes de Comotto e Camarda: decide-se o futuro, o que vaza

De acordo com o que foi divulgado pelo MilanNews.it, a reunião revelou a intenção do Milan de garantir a permanência de Camarda e Comotto, prorrogando seus contratos.





O objetivo é evitar novos casos como o de Liberali, protegendo o clube, com uma prorrogação pelo menos até 30 de junho de 2031, com reajuste salarial para ambos os jogadores.





Ruben Amorim quer vê-los em ação e avaliar pessoalmente como eles poderão ser úteis ao Milan ao longo da temporada.