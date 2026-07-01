Dia importante na Casa Milan para o futuro de dois jovens jogadores do Milan. Conforme noticiado pela Sportitalia, os agentes Beppe Riso e Marianna Meccacci chegaram à Via Aldo Rossi para discutir o futuro de Francesco Camarda e Christian Comotto. Ambos nascidos em 2008, inicialmente serão incorporados ao time principal para a pré-temporada, mas devem ser emprestados até o final da janela de transferências.
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Milão, reunião com os agentes de Comotto e Camarda: decide-se o futuro, o que vaza
SAFRA EM PRÉSTAMO
Camarda e Comotto atuaram na temporada 2025-26 por empréstimo. O atacante vestiu a camisa do Lecce, somando 23 partidas entre o campeonato e a Copa da Itália (devido a uma grave lesão no tornozelo), marcando um gol contra o Bologna; o meio-campista jogou pelo Spezia, com 28 partidas na Série B e 2 na Copa da Itália. O contrato de Comotto com o Milan vence em 2028, exatamente como o de Camarda.
CAMARDA E COMOTTO: O QUE SURGIU DA REUNIÃO COM O MILAN
De acordo com o que foi divulgado pelo MilanNews.it, a reunião revelou a intenção do Milan de garantir a permanência de Camarda e Comotto, prorrogando seus contratos.
O objetivo é evitar novos casos como o de Liberali, protegendo o clube, com uma prorrogação pelo menos até 30 de junho de 2031, com reajuste salarial para ambos os jogadores.
Ruben Amorim quer vê-los em ação e avaliar pessoalmente como eles poderão ser úteis ao Milan ao longo da temporada.