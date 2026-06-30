Milão, oficial: Gonçalo Ramos é o novo camisa 9

"COMUNICADO OFICIAL: GONÇALO RAMOS





O AC Milan informa que adquiriu, a título definitivo, os direitos esportivos do jogador Gonçalo Matias Ramos do Paris Saint-Germain FC. O atacante português assinou contrato com o clube rossonero até 30 de junho de 2031.





Nascido em Olhão em 20 de junho de 2001, Gonçalo Ramos cresceu nas categorias de base do Olhanense e do Benfica, onde completou sua formação até estrear entre os profissionais em 2019. Com o clube de Lisboa, ele ultrapassou as 100 partidas oficiais e marcou 41 gols, consolidando-se como um dos talentos mais promissores do futebol português e contribuindo de forma decisiva para a conquista da Primeira Liga na temporada 2022/23.





No verão de 2023, ele se transferiu para o Paris Saint-Germain, clube com o qual se consolidou no mais alto nível do futebol europeu, enriquecendo seu palmarés com três campeonatos franceses, duas Copas da França, três Supercopas da França, duas Ligas dos Campeões da UEFA, uma Supercopa da UEFA e uma Copa Intercontinental da FIFA, marcando 45 gols em 131 partidas.





Em novembro de 2022, estreia pela Seleção Principal de Portugal. Com a seleção lusa, participa de duas edições da Copa do Mundo da FIFA e conquista a Liga das Nações da UEFA 2024/25.





O AC Milan dá as calorosas boas-vindas a Gonçalo e deseja a ele as melhores conquistas, tanto pessoais quanto coletivas, com a camisa rossonera.