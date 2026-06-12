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Milão, o ponto da situação no banco: nova reunião com Jaissle, contatos com Glasner e Amorim

Milan
Mercado da bola
Campeonato Italiano
M. Jaissle
O. Glasner
Rúben Amorim

Nova reunião entre os rossoneri e o técnico alemão.

Estes são dias bastante agitados no Milan. Os rossoneri, que tiveram que aceitar a recusa de Ralf Rangnick — cansado de esperar por uma resposta da diretoria —, continuam em busca do próximo treinador. A um mês do início da pré-temporada, os dirigentes da RedBird precisam acelerar os trabalhos em ambas as frentes.


Para preparar da melhor forma a temporada após o decepcionante quinto lugar na que acabou de terminar, é preciso tomar decisões o mais rápido possível. Quanto ao técnico, registrou-se, nas últimas horas, um novo encontro com Matthias Jaissle, que continua sendo um dos principais candidatos a substituir o demitido Massimiliano Allegri.

  • NOVO ENCONTRO COM JAISSLE

    Conforme relatado por Fabrizio Romano e Matteo Moretto, hoje, sexta-feira, 12 de junho, houve mais um encontro com Jaissle. Trata-se do segundo encontro da semana, após o realizado na Espanha: um sinal de que existe a vontade, por parte de ambos, de tentar chegar a um acordo.


    O alemão continua sendo um candidato ao cargo de técnico do Milan: as duas partes estão em contato e continuam a discutir para avaliar se há possibilidades de chegar a um acordo não apenas financeiro, mas também sobre o projeto técnico.

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  • GLASNER E AMORIM

    Oliver Glasner continua sendo um candidato ao cargo de técnico do Milan, mas ainda não há um acordo. O treinador, vencedor da Conference League com o Crystal Palace, aguarda respostas do Milan e gostaria de obter garantias quanto ao projeto técnico.


    Atenção, então, à posição de Ruben Amorim, azarão nessa disputa a três. Os contatos continuaram nos últimos dias e trata-se de uma candidatura a ser levada em consideração, atrás das de Jaissle e Glasner.