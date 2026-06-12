Milão, o ponto da situação no banco: nova reunião com Jaissle, contatos com Glasner e Amorim

Estes são dias bastante agitados no Milan. Os rossoneri, que tiveram que aceitar a recusa de Ralf Rangnick — cansado de esperar por uma resposta da diretoria —, continuam em busca do próximo treinador. A um mês do início da pré-temporada, os dirigentes da RedBird precisam acelerar os trabalhos em ambas as frentes.





Para preparar da melhor forma a temporada após o decepcionante quinto lugar na que acabou de terminar, é preciso tomar decisões o mais rápido possível. Quanto ao técnico, registrou-se, nas últimas horas, um novo encontro com Matthias Jaissle, que continua sendo um dos principais candidatos a substituir o demitido Massimiliano Allegri.