Milão: o Coventry pede informações sobre Loftus-Cheek e Tomori

Ruben Amorim tem as ideias claras sobre como o Milan deve jogar e quais jogadores se encaixam na filosofia futebolística que ele deseja implementar no time rossonero. O segredo está na sintonia de ideias e estratégias com o presidente Gerry Cardinale: os primeiros passos no mercado confirmam essa nova visão de total sintonia entre a comissão técnica e a diretoria. Nesta primeira fase, o clube da Via Aldo Rossi oficializou a chegada de Gonçalo Ramos, do PSG, e se prepara para fechar também a contratação de Mario Gila, da Lazio; em seguida, virá uma segunda fase, na qual o grupo estratégico de trabalho tentará colocar no mercado todos os jogadores que não se encaixam nos planos. Dois nomes em destaque: Lofttus-Cheek e Tomori, ambos com contrato que vence em 2027.