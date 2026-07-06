Ruben Amorim tem as ideias claras sobre como o Milan deve jogar e quais jogadores se encaixam na filosofia futebolística que ele deseja implementar no time rossonero. O segredo está na sintonia de ideias e estratégias com o presidente Gerry Cardinale: os primeiros passos no mercado confirmam essa nova visão de total sintonia entre a comissão técnica e a diretoria. Nesta primeira fase, o clube da Via Aldo Rossi oficializou a chegada de Gonçalo Ramos, do PSG, e se prepara para fechar também a contratação de Mario Gila, da Lazio; em seguida, virá uma segunda fase, na qual o grupo estratégico de trabalho tentará colocar no mercado todos os jogadores que não se encaixam nos planos. Dois nomes em destaque: Lofttus-Cheek e Tomori, ambos com contrato que vence em 2027.
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Milão: o Coventry pede informações sobre Loftus-Cheek e Tomori
ENQUETE DE COVENTRY
Frank Lampard conhece bem tanto Fikayo Tomori quanto Ruben Loftus-Cheek, pois já os treinou no Coventry. O técnico do time recém-promovido à Premier League pediu ao seu clube que se informasse junto ao Milan sobre as condições de transferência dos dois jogadores ingleses. O contato entre as partes ocorreu no final da semana passada.
NÃO SÓ COVENTRY
Da renovação à venda, as perspectivas de Tomori no Milan mudaram rapidamente. Na última temporada, graças à confiança de Allegri, o Milan havia iniciado as negociações para prorrogar o contrato do zagueiro inglês, mas acabou não concretizando o acordo, em parte devido à não classificação para a Liga dos Campeões. Agora, Fikayo sabe que chegou a hora de se despedir, cinco anos após sua chegada do Chelsea. O zagueiro inglês tem vários interessados na Premier League, assim como Loftus-Cheek; o Coventry é apenas o primeiro clube a se manifestar concretamente.
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