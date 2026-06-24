Milão, Núñez é uma possibilidade: ele quer deixar o Al-Hilal para voltar à Europa, mas o problema é o salário

Vamos partir de duas certezas: o Milan quer um grande camisa 9 para colocar ao lado de Amorim, e Núñez quer deixar o Al-Hilal. Será que isso basta para fechar o negócio? Não exatamente, pois os obstáculos continuam existindo e são bastante altos. O atacante uruguaio foi convencido a deixar o Liverpool para ir para a Arábia graças a uma proposta contratual irresistível: 400 mil libras por semana. O Milan já havia tentado contratá-lo no verão passado, mas não conseguiu competir com o ricíssimo clube árabe. Doze meses depois, o uruguaio estaria disposto a dar um passo atrás.