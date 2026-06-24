Vamos partir de duas certezas: o Milan quer um grande camisa 9 para colocar ao lado de Amorim, e Núñez quer deixar o Al-Hilal. Será que isso basta para fechar o negócio? Não exatamente, pois os obstáculos continuam existindo e são bastante altos. O atacante uruguaio foi convencido a deixar o Liverpool para ir para a Arábia graças a uma proposta contratual irresistível: 400 mil libras por semana. O Milan já havia tentado contratá-lo no verão passado, mas não conseguiu competir com o ricíssimo clube árabe. Doze meses depois, o uruguaio estaria disposto a dar um passo atrás.
Traduzido por
Milão, Núñez é uma possibilidade: ele quer deixar o Al-Hilal para voltar à Europa, mas o problema é o salário
ELE QUER VOLTAR À EUROPA
O agente principal de Darwin Núñez é o advogado italiano Tommaso Inzaghi (braço direito do conhecido agente Federico Pastorello). No que diz respeito à gestão internacional e às transferências, o jogador também conta com a agência de sua família e, ocasionalmente, com intermediários como Fali Ramadani para as negociações de mercado na Europa. O desejo do jogador da seleção uruguaia é voltar para a Europa porque, após um bom início com 6 gols e 4 assistências em 16 partidas, chegou ao Al-Hilal um certo Karim Benzema, que o relegou ao banco de reservas sob o comando de Simone Inzaghi.
NÓ DE ENGATE
A opção Nunez voltou a ser cogitada pelo Milan; Darwin foi apresentado como uma oportunidade para o clube rossonero. Não há nenhuma negociação em andamento, mas o interesse mútuo existe de fato, como também relata o site Milanvibes.it. As dificuldades estão relacionadas aos custos insustentáveis para o Milan, entre o valor da transferência e um salário de quase 20 milhões de euros líquidos por temporada. A única saída seria um empréstimo com o salário dividido ao meio com o Al-Hilal.