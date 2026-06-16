Um nome novo e inesperado para o Milan: segundo informações da Sky, o clube rossonero está em negociações com o Birmingham por Aurelien Guernier. Trata-se de um ponta-esquerda que também pode atuar como meia-atacante ou ponta-direita. Nascido em 2007, o inglês Guernier foi acompanhado por Jovan Kirovski durante toda a temporada nas categorias de base do clube inglês.
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Milão, negociações pelo ala inglês do Birmingham, Aurelien Guernier: é um desafio ao Chelsea
ENTRE O MILAN FUTURO E O TIME PRINCIPAL
Guernier jogou principalmente pela equipe sub-18 do Birmingham, onde marcou dois gols. O Chelsea (em parceria com o Strasbourg) e também o Sporting Lisboa estão demonstrando grande interesse pelo jogador nascido em 2007. Kirovski está tentando acelerar as negociações com um jovem talento que deverá dividir seu tempo entre a equipe principal e o Milan Futuro.