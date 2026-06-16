Milão, negociações pelo ala inglês do Birmingham, Aurelien Guernier: é um desafio ao Chelsea

Um nome novo e inesperado para o Milan: segundo informações da Sky, o clube rossonero está em negociações com o Birmingham por Aurelien Guernier. Trata-se de um ponta-esquerda que também pode atuar como meia-atacante ou ponta-direita. Nascido em 2007, o inglês Guernier foi acompanhado por Jovan Kirovski durante toda a temporada nas categorias de base do clube inglês.