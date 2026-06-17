É realmente surpreendente o que a versão alemã da Sky está divulgando neste momento: Markus Krosche recusou a proposta do Milan, influenciado também pela pressão de seu clube, o Eintracht de Frankfurt. Agora, o clube rossonero, que, segundo informações divulgadas pelo próprio clube ontem, já havia envolvido Krosche em algumas decisões, como a escolha do técnico, precisa sair em busca, pela terceira vez — após a recusa de Ralf Rangnick —, de um novo diretor técnico.
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Milão, negociação fracassada: Krosche e Hardung recusam a proposta do Rossonero
OUTROS RESÍDUOS
Após a recusa de Ralf Rangnick — mais uma novela que se arrastou por tempo demais —, Gerry Cardinale recebe mais um “não” que causa grande repercussão. Desta vez, chegou a surgir a informação de que Krosche já teria dado seu aval à escolha de Ruben Amorim como técnico, hipótese que agora precisa ser verificada. O Milan se encontra a menos de duas semanas do início da janela de transferências (no próximo dia 29 de junho), sem equipe administrativa nem diretoria esportiva, e com vários jogadores desorientados diante dessa situação.
AS ALTERNATIVAS
Com a saída de Krösche, as chances de Devin Özek, de 31 anos, também alemão, estão em nítida ascensão. Na Alemanha, ele foi protagonista com o Bayern Leverkusen na histórica temporada 2023-24, quando o time conquistou o campeonato e a copa, perdendo apenas a final da Liga Europa para a Atalanta. Na última temporada, ele atuou como diretor esportivo do Fenerbahçe, na Turquia, clube com o qual rescindiu o contrato no final de maio, após a conquista da Supercopa da Turquia e o segundo lugar no campeonato.