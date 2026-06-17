Milão, negociação fracassada: Krosche e Hardung recusam a proposta do Rossonero

Após a recusa de Ralf Rangnick — mais uma novela que se arrastou por tempo demais —, Gerry Cardinale recebe mais um “não” que causa grande repercussão. Desta vez, chegou a surgir a informação de que Krosche já teria dado seu aval à escolha de Ruben Amorim como técnico, hipótese que agora precisa ser verificada. O Milan se encontra a menos de duas semanas do início da janela de transferências (no próximo dia 29 de junho), sem equipe administrativa nem diretoria esportiva, e com vários jogadores desorientados diante dessa situação.