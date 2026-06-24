Rafael Leão marca com a seleção de Portugal e volta a falar também sobre seu futuro no Milan. Após o gol contra o Uzbequistão, o atacante português respondeu à DAZN sobre a chegada de Amorim ao comando do time rossonero: “Neste momento, preciso manter o foco na Copa do Mundo. O que sei desse técnico é que ele é muito bom, teve um bom desempenho em Portugal; no United não correu como ele queria, mas continua sendo um grande técnico. Vou decidir sobre minha vida depois da Copa do Mundo”. Essas declarações vêm na sequência das feitas nos últimos dias no centro de treinamento da seleção portuguesa, onde, em entrevista à RTP, Leão explicou que todos os objetivos que havia estabelecido no Milan foram alcançados e que, eventualmente, poderia deixar o clube feliz pelo que conquistou.
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Milão, Leão e as palavras melosas para Amorim: o que muda no mercado
NOVA LINHA NO MERCADO
O triste final de temporada do Milan não poderia deixar de influenciar tanto as avaliações gerais quanto o ânimo dos protagonistas. O de Leão, já abalado por uma temporada complicada devido à pubalgia, estava bem no fundo do poço. A oportunidade para desabafar veio dos jornalistas, que captaram os pensamentos de Rafa sem filtros e sem uma estratégia bem definida. As declarações do português não haviam sido combinadas com o Milan e pegaram de surpresa até mesmo sua própria equipe. Uma espécie de gol contra inesperado.
No pós-jogo de Portugal x Uzbequistão, surgiu um Leão mais consciente e motivado pelo primeiro gol na Copa do Mundo. Um Leão que muda radicalmente o cenário e a estratégia no mercado: a saída do Milan só pode se tornar realidade sob determinadas condições.
SEM MUDANÇAS DE POSIÇÃO
Leão tem grande consideração por Amorim; os dois trocaram várias mensagens nos últimos dias. Por um lado, o técnico português confirmou sua estima e seu projeto de um futebol ofensivo com o esquema de três zagueiros; por outro, Rafa expôs os motivos que o estão levando à decisão de encerrar sua passagem pelo Rossonero.
Leão continua no mercado, mas o Milan não lhe deu a orientação de procurar um novo clube a qualquer custo: se houver condições para uma satisfação mútua, então chegará o momento de se despedirem. Caso contrário, com um contrato que vence em 2028, seguirão juntos pelo menos por mais uma temporada.