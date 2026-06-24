Milão, Leão e as palavras melosas para Amorim: o que muda no mercado

O triste final de temporada do Milan não poderia deixar de influenciar tanto as avaliações gerais quanto o ânimo dos protagonistas. O de Leão, já abalado por uma temporada complicada devido à pubalgia, estava bem no fundo do poço. A oportunidade para desabafar veio dos jornalistas, que captaram os pensamentos de Rafa sem filtros e sem uma estratégia bem definida. As declarações do português não haviam sido combinadas com o Milan e pegaram de surpresa até mesmo sua própria equipe. Uma espécie de gol contra inesperado.





No pós-jogo de Portugal x Uzbequistão, surgiu um Leão mais consciente e motivado pelo primeiro gol na Copa do Mundo. Um Leão que muda radicalmente o cenário e a estratégia no mercado: a saída do Milan só pode se tornar realidade sob determinadas condições.



