Milão, Ibrahimovic apoia Alajbegovic: eis a proposta feita pelo Bayer Leverkusen

Zlatan Ibrahimovic, destaque na Copa do Mundo como comentarista da Fox Sports, ficou literalmente encantado com Kerim Alajbegovic, atacante de ponta nascido em 2007 da Bósnia, que foi elogiado assim pelo sueco após o gol contra o Catar na última partida da fase de grupos: “A finalização foi linda, sim. A técnica foi perfeita, sim. Mas o que me impressionou foi a confiança antes do gol. A maneira como ele pediu a bola, a maneira como percebeu o momento. Os grandes jogadores não esperam pelas oportunidades. Eles as criam. Todos falam do gol, mas, para mim, o gol não é o mais importante. O mais surpreendente é a coragem dele. Um garoto de 18 anos na Copa do Mundo, sob pressão, com milhões de pessoas assistindo, joga como se fosse o dono do estádio. Isso é raro. Muitos jogadores jovens têm

talento

. O talento está em toda parte. Mas o talento sem personalidade não serve para nada. Quando olhei para o Kerim, não vi um jovem jogador que esperava fazer uma boa partida. Vi um jogador que acreditava ser o melhor em campo. As pessoas dirão que este é o começo de sua carreira. Talvez. Mas se ele mantiver essa mentalidade, esse gol será lembrado como o momento em que o futebol percebeu quem é Kerim Alajbegović. A Copa do Mundo é o lugar onde nascem as estrelas. Hoje, uma nova estrela surgiu.”