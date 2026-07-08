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Kerim AlajbegovicGetty

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Milão, Ibrahimovic apoia Alajbegovic: eis a proposta feita pelo Bayer Leverkusen

Milan
Mercado da bola

Milão: na lista de Amorim para o meio-campo também está o talentoso bósnio Alajbegovic

Zlatan Ibrahimovic, destaque na Copa do Mundo como comentarista da Fox Sports, ficou literalmente encantado com Kerim Alajbegovic, atacante de ponta nascido em 2007 da Bósnia, que foi elogiado assim pelo sueco após o gol contra o Catar na última partida da fase de grupos: “A finalização foi linda, sim. A técnica foi perfeita, sim. Mas o que me impressionou foi a confiança antes do gol. A maneira como ele pediu a bola, a maneira como percebeu o momento. Os grandes jogadores não esperam pelas oportunidades. Eles as criam. Todos falam do gol, mas, para mim, o gol não é o mais importante. O mais surpreendente é a coragem dele. Um garoto de 18 anos na Copa do Mundo, sob pressão, com milhões de pessoas assistindo, joga como se fosse o dono do estádio. Isso é raro. Muitos jogadores jovens têm 

talento

. O talento está em toda parte. Mas o talento sem personalidade não serve para nada. Quando olhei para o Kerim, não vi um jovem jogador que esperava fazer uma boa partida. Vi um jogador que acreditava ser o melhor em campo. As pessoas dirão que este é o começo de sua carreira. Talvez. Mas se ele mantiver essa mentalidade, esse gol será lembrado como o momento em que o futebol percebeu quem é Kerim Alajbegović. A Copa do Mundo é o lugar onde nascem as estrelas. Hoje, uma nova estrela surgiu.” 

  • IBRA RECOMENDA ALAJBEGOVIC

    A mensagem chegou diretamente do WhatsApp de Ibrahimovic para o de Cardinale. “Vamos contratar Alajbegovic”. Entre os muitos talentos observados na Copa do Mundo, o consultor sênior da Red Bird destacou especialmente um: o jogador nascido em 2007, de propriedade do Bayer Leverkusen, que o comprou por cerca de 8 milhões do Red Bull Salzburgo.


    Alajbegovic é um atacante de ponta que, por ser ambidestro, pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda, mas também pode atuar como meia-atacante ou segundo atacante. Seu ponto forte é, sem dúvida, o drible, jogada que ele tenta com frequência graças à sua excelente técnica e à sua rapidez, tanto em espaços apertados quanto em campo aberto.

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  • COMEÇA EM 30 MILHÕES

    De acordo com informações vindas da Alemanha, o Bayer Leverkusen está disposto a ouvir ofertas por Alajbegovic já nesta janela de transferências. Desde que sejam ofertas significativas e bem superiores aos 8 milhões de euros investidos para trazê-lo de volta ao clube. Segundo o clube alemão, Alajbegovic, graças às suas atuações na seleção nacional, vale agora cerca de 30 milhões de euros. Para o Milan, será necessário também superar a concorrência de vários clubes italianos (com destaque para a Atalanta) e ingleses.

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