Milão, Giménez é sugerido ao Tottenham: o que se sabe sobre o futuro do atacante mexicano

Se, por um lado, o jogador demonstra confiança e convicção em relação à sua passagem pelo Milan, por outro, sua equipe está sondando o mercado em busca de possíveis alternativas. A Lazio é certamente um dos clubes interessados, mas apenas sob certas condições: até o momento, é uma possibilidade real, mas muito difícil de concretizar. Nas últimas horas, o jogador foi proposto ao Tottenham de De Zerbi. Curiosidade? O Bebote esteve perto do clube londrino na última janela de transferências.