Santiago Gimenez e um futuro ainda por escrever. O atacante mexicano vem de sua pior temporada na carreira, com aquele triste número 0 na coluna de gols marcados. O Milan o colocou à venda, e a confiança no ex-jogador do Feyenoord está em seu nível mais baixo. Apesar disso, o jogador continua firmemente convencido de que tem tudo para se destacar na Itália com a camisa rossonera do Milan.
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Milão, Giménez é sugerido ao Tottenham: o que se sabe sobre o futuro do atacante mexicano
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Se, por um lado, o jogador demonstra confiança e convicção em relação à sua passagem pelo Milan, por outro, sua equipe está sondando o mercado em busca de possíveis alternativas. A Lazio é certamente um dos clubes interessados, mas apenas sob certas condições: até o momento, é uma possibilidade real, mas muito difícil de concretizar. Nas últimas horas, o jogador foi proposto ao Tottenham de De Zerbi. Curiosidade? O Bebote esteve perto do clube londrino na última janela de transferências.