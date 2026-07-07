Mario Gila no Milan, está feito. O acordo com a Lazio foi fechado com base em 27 milhões de euros mais 3 em bônus. Para a alegria de RubenAmorim, que, depois de GonçaloRamos, recebe mais um jogador que ele havia solicitado expressamente para reforçar o time. Enquanto aguardamos os números oficiais — para os quais será preciso esperar a publicação do balanço financeiro recém-divulgado —, podemos tentar calcular o impacto da transação nos custos do Milan com base nos valores que circulam neste momento, segundo o site Milannews.it.
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Milão: Gila custa o mesmo que Tomori: o impacto no balanço financeiro
GILA NO MILAN: O IMPACTO NAS CONTA
Cardinale chegou a um acordo com Lotito, que deverá pagar 50% do valor ao Real Madrid, totalizando cerca de 27 milhões de euros mais 3 em bônus. Para o jogador, que ainda se beneficia dos incentivos fiscais do decreto de crescimento, um contrato de cinco anos no valor de 4,5 milhões de euros líquidos, mais 1 de bônus. Segundo o Milannews.it, isso significa que Mario Gila custaria ao Milan cerca de 11,8 milhões de euros por ano, entre amortização e salário bruto.
Gila: (amortização 5,4 milhões – salário bruto 6,4 milhões) 11,8 milhões por ano
Curiosamente, é o mesmo valor do custo anual de Tomori, que, com o contrato vencendo em 2027, poderia deixar o Milan neste verão.
Tomori: (amortização 7,3 milhões – salário bruto 4,5 milhões) 11,8 milhões por ano
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