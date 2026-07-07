Milão: Gila custa o mesmo que Tomori: o impacto no balanço financeiro

Cardinale chegou a um acordo com Lotito, que deverá pagar 50% do valor ao Real Madrid, totalizando cerca de 27 milhões de euros mais 3 em bônus. Para o jogador, que ainda se beneficia dos incentivos fiscais do decreto de crescimento, um contrato de cinco anos no valor de 4,5 milhões de euros líquidos, mais 1 de bônus. Segundo o Milannews.it, isso significa que Mario Gila custaria ao Milan cerca de 11,8 milhões de euros por ano, entre amortização e salário bruto.





Gila: (amortização 5,4 milhões – salário bruto 6,4 milhões) 11,8 milhões por ano

Curiosamente, é o mesmo valor do custo anual de Tomori, que, com o contrato vencendo em 2027, poderia deixar o Milan neste verão.

Tomori: (amortização 7,3 milhões – salário bruto 4,5 milhões) 11,8 milhões por ano