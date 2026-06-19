Para o Milan, estes são dias decisivos: as recusas de Markus Krosche e Timmo Hardung, que não se tornarão, respectivamente, o novo chefe de futebol e o novo diretor esportivo, pegaram Cardinale de surpresa; segundo fontes bem informadas, ele pretende tentar novamente com o Eintracht, mas, ao mesmo tempo, avalia um plano B. Para o cargo de diretor esportivo, ganha força a candidatura de Devin Ozek, ex-Bayer Leverkusen e Fenerbahçe, ao qual, no entanto, seria necessário um executivo de nível superior capaz de gerenciar a área esportiva. A menos de 20 dias do início da pré-temporada, o Milan está à deriva, e a temporada já começa difícil.