Gerry Cardinale viajou para Roma, na Itália. Segundo informações do colega Andrea Longoni, o presidente da RedBird — fundo norte-americano que controla o Milan — esteve ontem na capital para negócios e por motivos pessoais. No momento, não há informações oficiais sobre o motivo da visita; entre as hipóteses está uma visita ao Vaticano para se encontrar com o Papa Leão XIV.
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Milão, Gerry Cardinale está em Roma: encontro com o Papa Leão XIV?
HIPÓTESE DE ENCONTRO COM KIROVSKI E GARDINER
O torcedor que o fotografou fala de uma ligação “muito agitada” com alguém. Há a hipótese de que Cardinale tenha se reunido em Roma com Kirovski e Gardiner, responsáveis interinos pela área esportiva, enquanto aguardam a chegada do novo diretor de futebol. Kirovski é um homem de confiança de Ibrahimovic e é responsável pelo Milan Futuro; Gardiner, nascido em 1994, ingressou no Milan como analista e, neste ano, será o novo chefe de olheiros do clube rossonero.
NUVENS NO FUTURO
Para o Milan, estes são dias decisivos: as recusas de Markus Krosche e Timmo Hardung, que não se tornarão, respectivamente, o novo chefe de futebol e o novo diretor esportivo, pegaram Cardinale de surpresa; segundo fontes bem informadas, ele pretende tentar novamente com o Eintracht, mas, ao mesmo tempo, avalia um plano B. Para o cargo de diretor esportivo, ganha força a candidatura de Devin Ozek, ex-Bayer Leverkusen e Fenerbahçe, ao qual, no entanto, seria necessário um executivo de nível superior capaz de gerenciar a área esportiva. A menos de 20 dias do início da pré-temporada, o Milan está à deriva, e a temporada já começa difícil.