Em frente, com confiança. Após ter fechado a contratação de Ruben Amorim, que assinará hoje o contrato como novo técnico, o Milan pretende acelerar as negociações para o cargo de diretor de futebol. A primeira opção é Markus Krösche, nascido em 1980, com quem já foi alcançado um acordo verbal. Conforme relata Matteo Moretto, o Milan e o dirigente alemão já estão discutindo os documentos, mas para que o acordo seja oficializado é preciso chegar a um entendimento com o Eintracht de Frankfurt. Mathias Beck, presidente do conselho fiscal do clube alemão, negou, por enquanto, qualquer negociação: “Ninguém do AC Milan nos contatou a respeito de Markus Krösche. E nós, como comitê executivo do Eintracht, após conversarmos com Markus Krösche, não temos nenhum indício que sugira que ele queira deixar o Eintracht antes do término de seu contrato em 2028”.
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Milão, confiança em Markus Krösche: qual será o valor da indenização ao Eintracht de Frankfurt
QUAL SERÁ O VALOR DA INDENIZAÇÃO AO EINTRACHT
O Eintracht está incomodado com os rumores, mas sabe que Krosche, que chegou a Frankfurt em junho de 2021 após dois anos no Leipzig, quer sair para viver uma nova experiência em um clube ambicioso e de prestígio. Para liberá-lo, o Milan está disposto a pagar aos alemães uma indenização, que deve ficar abaixo de 7 milhões de euros. No fim das contas, será apenas uma questão de dinheiro: o Milan escolheu Krosche, que já aceitou a proposta e concorda com a escolha de Amorim.
OS GOLPES DE KROSCHE
Após ter começado como assistente técnico no Paderborn e, posteriormente, no Bayer Leverkusen, a carreira de Krosche como diretor técnico teve início na temporada 2017/2018, novamente no Paderborn, seguindo-se passagens pelo Leipzig e pelo Eintracht de Frankfurt.
Em seu palmarés pessoal, há uma Liga Europa, duas classificações para a Liga dos Campeões e uma série de finais de copa e colocações, inclusive como responsável pela área técnica do Leipzig. Entre as melhores decisões no mercado de transferências estão a contratação pelo Leipzig do zagueiro croata Gvardiol (adquirido por 36 milhões de euros e revendido por 90), juntamente com Dani Olmo e o atacante Christopher Nkunku, hoje no Milan, mas sobretudo aquelas que remontam ao seu período em Frankfurt: os nomes como Pacho, Ekitike, Kolo Muani e Marmoush, por si só, renderam ao clube alemão algo em torno de 305 milhões de euros.