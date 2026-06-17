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Milão: Amorim quer recomeçar com Trincão; veja quanto custa o ponta do Sporting de Lisboa

Milan
Trincao
Mercado da bola

Milão: Amorim pediu um de seus jogadores favoritos: Trincão, do Sporting de Lisboa, que pode atuar em três posições no ataque

Cheio de entusiasmo para tentar relançar o Milan. Ruben Amorim está extremamente motivado para sua nova aventura no banco do Rossonero e mal pode esperar para começar a trabalhar em campo. O objetivo é implementar sua visão de um futebol ofensivo, marcado pela intensidade e pela busca sistemática dos jogadores de linha de frente. O ex-jogador do Manchester United tem bem claro em mente seu esquema tático, do qual não pretende se afastar: algo entre o 3-4-2-1 e o 3-4-3. Outras opções nem sequer são consideradas.


Para levar adiante sua filosofia, a equipe de transferências do Milan terá que agir com determinação na busca pelos jogadores de linha de frente certos, e uma orientação veio justamente do próprio Amorim.

  • OBJETIVO: TRINCAO

    Juntamente com o Sporting de Lisboa, eles realizaram feitos excepcionais, consolidando uma relação de grande estima e confiança mútua. Francisco Trincão tem uma relação muito próxima com Ruben Amorim, que o indicou expressamente à diretoria do Milan. Aos 26 anos, o jogador da seleção portuguesa que disputou a Copa do Mundo atingiu um importante nível de amadurecimento técnico e tático; basta pensar que, somente na última temporada, ele marcou 7 gols e deu 13 assistências no campeonato português, além de 4 gols e 3 assistências na Liga dos Campeões.



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  • COM OU SEM LEAO

    Francisco Trincão é um jogador importante para o Sporting de Lisboa e não é exatamente um jogador que possa sair sem pensar duas vezes. Sua avaliação oscila entre 40 e 50 milhões de euros; seria necessária uma aliança com seu agente, Jorge Mendes (ótimo amigo de Gerry Cardinale), para levar adiante uma negociação.


    O jogador, nascido em 1999, pode assumir o lugar de Leão ou atuar ao lado dele sem problemas, pois nos últimos anos tem se destacado tanto como ponta direita ofensiva quanto na lateral oposta, e também como meia-atacante atrás do único atacante. Nos próximos dias, assim que o novo diretor esportivo for nomeado, o Milan tentará avaliar a viabilidade da negociação com o Sporting de Lisboa.