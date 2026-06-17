Milão: Amorim quer recomeçar com Trincão; veja quanto custa o ponta do Sporting de Lisboa

Cheio de entusiasmo para tentar relançar o Milan. Ruben Amorim está extremamente motivado para sua nova aventura no banco do Rossonero e mal pode esperar para começar a trabalhar em campo. O objetivo é implementar sua visão de um futebol ofensivo, marcado pela intensidade e pela busca sistemática dos jogadores de linha de frente. O ex-jogador do Manchester United tem bem claro em mente seu esquema tático, do qual não pretende se afastar: algo entre o 3-4-2-1 e o 3-4-3. Outras opções nem sequer são consideradas.





Para levar adiante sua filosofia, a equipe de transferências do Milan terá que agir com determinação na busca pelos jogadores de linha de frente certos, e uma orientação veio justamente do próprio Amorim.