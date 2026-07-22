Milão, Amorim pode sorrir: Cissè voltou a treinar com o time, a decisão sobre Idrissi

Cisse participou, nesta manhã, do treino com o time principal pela primeira vez desde que ficou fora de ação devido a uma lesão muscular, poucos dias após assinar com o clube rossonero. Na primeira semana, o ex-jogador do Verona, que chegou ao Milan em janeiro por 8 milhões de euros mais bônus, havia se dedicado exclusivamente ao trabalho na academia. Amorim quer observá-lo de perto antes de tomar uma decisão definitiva para a próxima temporada.