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Milão, Amorim pode sorrir: Cissè voltou a treinar com o time, a decisão sobre Idrissi

Milan

Alphadjo Cissè volta a treinar com o grupo pela primeira vez desde a lesão sofrida na equipe principal; Idrissi também retorna ao Milan Futuro

Alphadio Cisse começa a ver a luz no fim do túnel: a cirurgia realizada no final de fevereiro agora é apenas uma lembrança. O ex-jogador do Verona se recuperou totalmente da lesão e está pronto para mostrar as qualidades que exibiu na primeira metade da última temporada da Série B, vestindo a camisa do Catanzaro, quando marcou nada menos que 8 gols.

  • CISSE NO GRUPO

    Cisse participou, nesta manhã, do treino com o time principal pela primeira vez desde que ficou fora de ação devido a uma lesão muscular, poucos dias após assinar com o clube rossonero. Na primeira semana, o ex-jogador do Verona, que chegou ao Milan em janeiro por 8 milhões de euros mais bônus, havia se dedicado exclusivamente ao trabalho na academia. Amorim quer observá-lo de perto antes de tomar uma decisão definitiva para a próxima temporada.

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  • IDRISSI E O FUTURO DO MILAN

    Já no caso de Yahya Idrissi, o retorno aos treinos ocorreu com o Milan Futuro, do técnico Sergio Navarro. O ex-jogador do Chelsea havia sido inicialmente convocado por Ruben Amorim para a pré-temporada do time principal.

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