Alphadio Cisse começa a ver a luz no fim do túnel: a cirurgia realizada no final de fevereiro agora é apenas uma lembrança. O ex-jogador do Verona se recuperou totalmente da lesão e está pronto para mostrar as qualidades que exibiu na primeira metade da última temporada da Série B, vestindo a camisa do Catanzaro, quando marcou nada menos que 8 gols.
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Milão, Amorim pode sorrir: Cissè voltou a treinar com o time, a decisão sobre Idrissi
CISSE NO GRUPO
Cisse participou, nesta manhã, do treino com o time principal pela primeira vez desde que ficou fora de ação devido a uma lesão muscular, poucos dias após assinar com o clube rossonero. Na primeira semana, o ex-jogador do Verona, que chegou ao Milan em janeiro por 8 milhões de euros mais bônus, havia se dedicado exclusivamente ao trabalho na academia. Amorim quer observá-lo de perto antes de tomar uma decisão definitiva para a próxima temporada.
IDRISSI E O FUTURO DO MILAN
Já no caso de Yahya Idrissi, o retorno aos treinos ocorreu com o Milan Futuro, do técnico Sergio Navarro. O ex-jogador do Chelsea havia sido inicialmente convocado por Ruben Amorim para a pré-temporada do time principal.
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