Milão, Amorim aposta forte nos jovens: de Camarda a Guernier e Balentien, veja os jovens que podem alçar voo

Na trajetória vitoriosa no Sporting de Lisboa, Amorim demonstrou grande capacidade de valorizar o elenco e a comissão técnica à sua disposição. Viktor Gyökeres é provavelmente sua maior obra-prima: vindo da Championship, do Coventry City, sob sua orientação ele se tornou um dos atacantes mais devastadores e cobiçados da Europa, com nada menos que 97 gols em 102 partidas pelo Sporting.

Pedro Gonçalves, “Pote”, é outro exemplo muito claro. Chegado do Famalicão como meio-campista, Amorim o colocou no tridente ofensivo, transformando-o em uma referência tanto técnica quanto goleadora (como comprova o título de artilheiro já no primeiro ano). Marcus Edwards, ex-Tottenham, encontrou continuidade e protagonismo após anos em que parecia um talento inacabado. Nuno Mendes, formado nas categorias de base do clube de Lisboa, foi escalado como titular com apenas 18 anos como ponta, até se tornar um jogador avaliado em mais de 40 milhões de euros e ser transferido para o Paris Saint-Germain. Ele foi hábil ao lançar Geovany Quenda, produto da base, vendido neste verão ao Chelsea por 52 milhões de euros. Assim como o zagueiro Gonçalo Inácio, que agora vale 40 milhões de euros.