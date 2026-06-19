Três atacantes e uma mentalidade ofensiva, sem se desequilibrar demais. Ruben Amorim quer voltar a ser aquele técnico que surpreendeu a Europa com o Sporting de Lisboa. Para conseguir isso, ele escolheu um clube, o Milan, que demonstrou grande confiança em suas ideias e em seu jeito de treinar. É claro que sua missão apresenta, desde o início, obstáculos evidentes e, por isso, a intenção é entrar em contato imediatamente com a nova realidade, com os jogadores e com todas as estruturas do clube. Além de um futebol mais ofensivo em comparação com a passagem de Allegri, Cardinale pediu ao técnico português que valorizasse os jovens, assim como havia feito no Sporting de Lisboa.
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Milão, Amorim aposta forte nos jovens: de Camarda a Guernier e Balentien, veja os jovens que podem alçar voo
OS JOVENS SÃO VALORIZADOS
Na trajetória vitoriosa no Sporting de Lisboa, Amorim demonstrou grande capacidade de valorizar o elenco e a comissão técnica à sua disposição. Viktor Gyökeres é provavelmente sua maior obra-prima: vindo da Championship, do Coventry City, sob sua orientação ele se tornou um dos atacantes mais devastadores e cobiçados da Europa, com nada menos que 97 gols em 102 partidas pelo Sporting.
Pedro Gonçalves, “Pote”, é outro exemplo muito claro. Chegado do Famalicão como meio-campista, Amorim o colocou no tridente ofensivo, transformando-o em uma referência tanto técnica quanto goleadora (como comprova o título de artilheiro já no primeiro ano). Marcus Edwards, ex-Tottenham, encontrou continuidade e protagonismo após anos em que parecia um talento inacabado. Nuno Mendes, formado nas categorias de base do clube de Lisboa, foi escalado como titular com apenas 18 anos como ponta, até se tornar um jogador avaliado em mais de 40 milhões de euros e ser transferido para o Paris Saint-Germain. Ele foi hábil ao lançar Geovany Quenda, produto da base, vendido neste verão ao Chelsea por 52 milhões de euros. Assim como o zagueiro Gonçalo Inácio, que agora vale 40 milhões de euros.
OS JOVENS DO MILAN
Ponta de ataque que ataca com o pé contrário e um estilo ofensivo. A estratégia de Amorim parece muito interessante para dois jogadores que começarão no Milan Futuro, mas que também podem ter espaço no time principal. O primeiro é Cheveyo Balentien, ponta de ataque holandês nascido em 2006. Na última temporada, ele começou com o pé direito, estreando na Série A com Allegri (2 partidas no total). Depois, enfrentou alguns problemas físicos a mais e teve um bom final de temporada com o Milan Futuro. O outro é o jovem inglês Aurelien Guernier, nascido em 2007. O meio-campista ofensivo chega em transferência definitiva do Birmingham City, time da Championship inglesa, onde já se destacou no passado um jogador como Jude Bellingham.
Certamente, Andrej Kostic, talentoso centroavante montenegrino contratado em março passado do Partizan de Belgrado, treinará com o time principal. Também serão avaliados Kevin Zeroli (de volta do empréstimo à Juve Stabia), Christian Comotto (de volta do empréstimo ao Spezia) e Francesco Camarda (recomprado do Lecce).
Outros jogadores em destaque para o time principal serão Vladimirov, nascido em 2008, Cappelleti, Pandolfi e Ossola.