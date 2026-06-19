Milão: a Juventus tenta contratar Comotto; a resposta do clube rossonero

Comotto é um dos melhores jovens do cenário do futebol italiano, um talento em ascensão. Segundo informações obtidas por nossa redação, a Juventus vem acompanhando há algum tempo a trajetória do filho de pai famoso (seu pai, Gianluca, teve uma longa carreira na Série A, jogando pela Fiorentina e pelo Torino). Nos últimos dias, o clube bianconero apresentou uma oferta de cerca de 10 milhões de euros ao Milan para tentar garantir os serviços do talentoso meio-campista, mas o clube rossonero não se mostrou disposto a negociá-lo, pois aposta fortemente nele tanto para o presente quanto para o futuro.