Comotto nasceu em 2008 e se formou nas categorias de base do Perugia, da Inter, da Fiorentina e do Milan. É um armador – mas também já atuou como meia-atacante e ponta – físico, dinâmico, com técnica e visão de jogo. Allegri o valorizou desde o primeiro dia por sua personalidade e previu para ele um grande futuro na camisa rossonera. Agora caberá a Amorim decidir se o manterá no elenco após a excelente temporada por empréstimo ao Spezia, apesar do rebaixamento do clube da Ligúria para a Série C.
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Milão: a Juventus tenta contratar Comotto; a resposta do clube rossonero
OFERTA DA JUVENTUS
Comotto é um dos melhores jovens do cenário do futebol italiano, um talento em ascensão. Segundo informações obtidas por nossa redação, a Juventus vem acompanhando há algum tempo a trajetória do filho de pai famoso (seu pai, Gianluca, teve uma longa carreira na Série A, jogando pela Fiorentina e pelo Torino). Nos últimos dias, o clube bianconero apresentou uma oferta de cerca de 10 milhões de euros ao Milan para tentar garantir os serviços do talentoso meio-campista, mas o clube rossonero não se mostrou disposto a negociá-lo, pois aposta fortemente nele tanto para o presente quanto para o futuro.
DOIS CENÁRIOS PARA O FUTURO
A Juventus não é o único clube que tomou medidas oficiais em relação a Comotto: o Sassuolo e o Bologna solicitaram informações nos últimos meses. O Milan não quer perder a titularidade dos direitos do jogador e está avaliando se deve emprestá-lo na próxima temporada ou dar-lhe confiança, desde já, no novo projeto de Amorim.