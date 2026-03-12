Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Milan, orçamento extra para o mercado: tesouro da Champions, 70 milhões prontos

O orçamento para a próxima sessão de transferências do clube da Via Aldo Rossi.

Um presente a garantir e um futuro a planear.

O elenco do Milan que está por vir também passa pela atual temporada que os rossoneri estão disputando sob o comando do técnico Massimiliano Allegri: a excelente trajetória no campeonato está levando a um segundo lugar na classificação que, se mantido ou melhorado até o final da temporada, garantirá a qualificação e o retorno à Liga dos Campeões para o clube da Via Aldo Rossi.

Uma meta que foi repetida várias vezes ao treinador ao longo da temporada, um objetivo fundamental para as claras ambições esportivas do clube rossonero e da propriedade, e também para as finanças, tendo em vista a janela de transferências do verão. O motivo econômico não deve ser subestimado: jogar novamente na Liga dos Campeões garantiria um mínimo, destaca La Gazzetta dello Sport, na rubrica receitas, contando também todos os bônus decorrentes da entrada e da disputa da máxima competição internacional.

Um orçamento extra que permitiria ao Milan se movimentar ainda melhor e com força no mercado, sabendo da cobertura de uma receita maior e lembrando, em todo caso, que os rossoneri gastaram cerca de 160 milhões em transferências durante o último verão.

  • AS CONTAS

    Mas vamos tentar fazer algumas estimativas para a próxima temporada.

    Não é possível fazer previsões detalhadas, mas o Milan espera receber uma quantia significativa: a participação (taxa fixa) varia entre 18 e 20 milhões de euros, aos quais devem ser somadas as receitas provenientes do market pool (quota televisiva e ranking histórico), para as quais estão previstos valores entre 20 e 30 milhões de euros, aos quais devem ser adicionados 2 a 4 milhões de bônus comerciais e patrocinadores.

    Também seria necessário considerar a bilheteria, mas isso dependeria do nível dos adversários e do momento que a equipe rossonera atravessará no próximo ano, caso se classifique para a Liga dos Campeões: o Milan, em qualquer caso, espera um mínimo de 15 milhões de euros.

    Por último, mas não menos importante, as receitas que viriam dos resultados: 2,1 milhões por cada vitória, 900 mil euros por cada empate na fase do campeonato, mais a classificação na tabela geral e a eventual passagem para as fases seguintes. O Milan espera uma quota, lembra La Gazzetta dello Sport, igual a 10 milhões de euros.

    • Publicidade

Campeonato Italiano
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
0