Milan, orçamento extra para o mercado: tesouro da Champions, 70 milhões prontos

Um presente a garantir e um futuro a planear.

O elenco do Milan que está por vir também passa pela atual temporada que os rossoneri estão disputando sob o comando do técnico Massimiliano Allegri: a excelente trajetória no campeonato está levando a um segundo lugar na classificação que, se mantido ou melhorado até o final da temporada, garantirá a qualificação e o retorno à Liga dos Campeões para o clube da Via Aldo Rossi.

Uma meta que foi repetida várias vezes ao treinador ao longo da temporada, um objetivo fundamental para as claras ambições esportivas do clube rossonero e da propriedade, e também para as finanças, tendo em vista a janela de transferências do verão. O motivo econômico não deve ser subestimado: jogar novamente na Liga dos Campeões garantiria um mínimo, destaca La Gazzetta dello Sport, na rubrica receitas, contando também todos os bônus decorrentes da entrada e da disputa da máxima competição internacional.

Um orçamento extra que permitiria ao Milan se movimentar ainda melhor e com força no mercado, sabendo da cobertura de uma receita maior e lembrando, em todo caso, que os rossoneri gastaram cerca de 160 milhões em transferências durante o último verão.