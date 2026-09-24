A de Fikayo Tomori é uma das histórias mais incríveis contadas ao longo do último verão. O Milan o havia colocado para fora e depois também afastado em Milanello por vontade de Gerry Cardinale, em primeiro lugar, e depois também de Ruben Amorim, para então reintegrá-lo às pressas em 2 de setembro porque não havia conseguido fechar nenhuma contratação de última hora para a defesa. Tudo isso enquanto o jogador voava para Londres, com a permissão do clube, para buscar uma solução com a própria família e seus agentes. E, no fim, ele estava certo ao permanecer onde queria estar: no Milan.
Milan, o que acontece agora com Tomori? O defensor com contrato perto do fim voltará a campo para a maratona de outubro
O que tinha acontecido
Tomori ainda não fez sua estreia na temporada, e sua última partida foi a de 24 de maio passado, na surpreendente derrota em casa para o Cagliari, que decretou a exclusão das quatro primeiras posições da tabela e, portanto, da Champions League. Uma data que também marcou a virada negativa na relação entre Tomori e o Milan: Allegri já havia apontado sua queda de rendimento no fim da temporada e atitudes pouco apreciadas nos treinamentos. Gerry Cardinale, ouvindo os relatórios que chegavam de Milanello, colocou o defensor inglês na lista dos responsáveis pelo fracasso esportivo da última temporada: é por isso que ele foi colocado no mercado desde o primeiro momento.
O que acontece agora
Desde o dia de sua reintegração até hoje, Tomori sempre foi incluído na lista de relacionados, mas ainda não colocou os pés em campo. Atenção, porém, para a volta após a pausa, quando o calendário do Milan obrigará Amorim a fazer muitas rotações: o Milan terá nada menos que 7 partidas em 30 dias. Tomori deve jogar já em Salzburgo, pela Liga Europa, no próximo dia 15 de outubro, mas não está descartado que também seja utilizado em outras partidas da Serie A. No momento, o defensor inglês oferece mais garantias do que Filippo Terracciano, que teve sua chance contra o Benfica, mas não conseguiu aproveitá-la.
Adeus no fim da temporada
Depois de recusar, na ordem, Fulham, Coventry, West Ham e de esperar em vão pelo Aston Villa, Tomori realizou aquilo que era o seu projeto: permanecer no Milan. Na realidade, estes serão justamente os últimos meses de uma aventura que, entre altos e baixos, marcou de maneira profunda a carreira do ex-Chelsea: o contrato com vencimento em julho não será renovado.
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