A de Fikayo Tomori é uma das histórias mais incríveis contadas ao longo do último verão. O Milan o havia colocado para fora e depois também afastado em Milanello por vontade de Gerry Cardinale, em primeiro lugar, e depois também de Ruben Amorim, para então reintegrá-lo às pressas em 2 de setembro porque não havia conseguido fechar nenhuma contratação de última hora para a defesa. Tudo isso enquanto o jogador voava para Londres, com a permissão do clube, para buscar uma solução com a própria família e seus agentes. E, no fim, ele estava certo ao permanecer onde queria estar: no Milan.