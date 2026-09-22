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Milan, o ex-CEO Giorgio Furlani está oficialmente fora do clube rossonero

Milan

Giorgio Furlani, ex-CEO do Milan, está oficialmente fora do clube. A nova composição do conselho de administração

No último 25 de maio, com um comunicado conjunto, Red Bird oficializava a demissão em bloco de toda a área esportiva e diretiva. Giorgio Furlani, ex-diretor executivo do Milan, permaneceu formalmente no cargo até hoje: a certidão da junta comercial mostra, de fato, o novo organograma do clube e o nome do ex-diretor executivo não aparece mais no Conselho de Administração. 

  • A composição do novo conselho de administração

    Esta é a composição: 

    PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
    Paolo Scaron

    DIRETOR-EXECUTIVO
    Massimo Calvelli

    CONSELHEIROS
    Gerry Cardinale
    Stefano Cocirio
    Randy Lewis Levine
    Riccardo Stefanelli
    Robert Jay Klein
    David Castelblanco
    Alfredo Craca

    No X, o advogado Felice Raimondo explica: "O conselho de administração agora atingiu seu número mínimo: o artigo 15 do estatuto estabelece que o conselho é composto por um mínimo de nove e um máximo de quinze membros, nomeados pela assembleia ordinária".

    • Publicidade

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