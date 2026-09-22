Milan, o ex-CEO Giorgio Furlani está oficialmente fora do clube rossonero

No último 25 de maio, com um comunicado conjunto, Red Bird oficializava a demissão em bloco de toda a área esportiva e diretiva. Giorgio Furlani, ex-diretor executivo do Milan, permaneceu formalmente no cargo até hoje: a certidão da junta comercial mostra, de fato, o novo organograma do clube e o nome do ex-diretor executivo não aparece mais no Conselho de Administração.