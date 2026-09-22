No último 25 de maio, com um comunicado conjunto, Red Bird oficializava a demissão em bloco de toda a área esportiva e diretiva. Giorgio Furlani, ex-diretor executivo do Milan, permaneceu formalmente no cargo até hoje: a certidão da junta comercial mostra, de fato, o novo organograma do clube e o nome do ex-diretor executivo não aparece mais no Conselho de Administração.
AC Milan
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Milan, o ex-CEO Giorgio Furlani está oficialmente fora do clube rossonero
A composição do novo conselho de administração
Esta é a composição:
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Paolo Scaron
DIRETOR-EXECUTIVO
Massimo Calvelli
CONSELHEIROS
Gerry Cardinale
Stefano Cocirio
Randy Lewis Levine
Riccardo Stefanelli
Robert Jay Klein
David Castelblanco
Alfredo Craca
No X, o advogado Felice Raimondo explica: "O conselho de administração agora atingiu seu número mínimo: o artigo 15 do estatuto estabelece que o conselho é composto por um mínimo de nove e um máximo de quinze membros, nomeados pela assembleia ordinária".
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