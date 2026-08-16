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cm grafica jashari milan 2025 26 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Milan, Jashari: "Eu e Modric podemos jogar um ao lado do outro"

Milan
A. Jashari

O meio-campista suíço: "Pela primeira vez, vimos o futebol que Amorim quer"

Ardon Jashari, meio-campista do Milan, falou após a vitória por 4 a 2 conquistada pelo Milan em amistoso contra o Manchester United. A seguir, suas palavras, publicadas pelo Gazzetta.it: "Se estou satisfeito com a minha atuação? Sim, estou satisfeito também com a vitória e com a atuação da equipe. Acho que estamos no caminho certo e estamos nos expressando bem como grupo. Mas também acho que precisamos melhorar alguns detalhes porque a temporada será longa. De qualquer forma, demos um passo à frente em direção à maneira como queremos jogar".


  • O jogo de Amorim

    O suíço, nascido em 2002, prosseguiu: "Pela primeira vez, vimos o futebol que Amorim quer? Sim, acho que vimos. A cada dia em que estamos juntos, nos treinamentos e nos jogos, podemos melhorar algumas coisas e nos esforçamos para fazer isso. Sabemos como o treinador quer jogar e, embora naturalmente não seja possível colocar isso em prática exatamente de um dia para o outro, nos esforçamos para que isso aconteça. Demos um passo à frente em relação ao estilo com que queremos jogar, mas acho que precisamos melhorar alguns detalhes, com e sem a bola. Mas estamos no caminho certo. Agora precisamos continuar assim e todos nós precisamos acreditar nisso juntos, como equipe".

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  • Junto com Modric

    E, por fim, sobre a hipótese de jogar junto com Modric no meio-campo do Milan: "Essa é uma decisão do treinador, mas acho que, naturalmente, jogar com Luka é fantástico. Ele é um dos melhores jogadores do mundo e dividir o campo com ele é incrível. Juntos, jogamos 30 minutos contra a Inter e acho que ali vimos que também podemos jogar um ao lado do outro. Vamos ver o que o treinador vai decidir, mas não digo não a jogar junto com Luka. Muito pelo contrário...".

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