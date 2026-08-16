Milan, Jashari: "Eu e Modric podemos jogar um ao lado do outro"

O suíço, nascido em 2002, prosseguiu: "Pela primeira vez, vimos o futebol que Amorim quer? Sim, acho que vimos. A cada dia em que estamos juntos, nos treinamentos e nos jogos, podemos melhorar algumas coisas e nos esforçamos para fazer isso. Sabemos como o treinador quer jogar e, embora naturalmente não seja possível colocar isso em prática exatamente de um dia para o outro, nos esforçamos para que isso aconteça. Demos um passo à frente em relação ao estilo com que queremos jogar, mas acho que precisamos melhorar alguns detalhes, com e sem a bola. Mas estamos no caminho certo. Agora precisamos continuar assim e todos nós precisamos acreditar nisso juntos, como equipe".