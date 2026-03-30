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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Milan, interesse em Bellanova: contatos com a equipe do jogador e com a Atalanta; há o bônus de lista

Milan
Atalanta
R. Bellanova
Mercado da bola

Allegri quer pelo menos um reforço para a lateral que já esteja pronto

O Milan já está pensando no futuro e, de olho na próxima temporada, independentemente da posição final neste campeonato, quer montar um elenco à altura para poder competir em três frentes.


Massimiliano Allegri já elaborou uma lista de objetivos e, acima de tudo, indicou as áreas do campo em que há maior necessidade de investimentos. Entre elas está também a linha de laterais, com o objetivo de incluir no elenco um jogador versátil que possa atuar tanto como lateral-meio à frente de uma defesa de três quanto em uma linha defensiva de quatro. E é nesse contexto que se inserem os contatos com Raoul Bellanova.


  • ESTUPINAN É REJEITADO, APENAS DUAS CERTEZAS

    Apesar do gol no clássico, Allegri basicamente reprovou Pervis Estupinan e considera que apenas Alexis Saelemaekers e Davide Bartesaghi estão à altura do seu Milan para a próxima temporada. Daí a decisão de pedir a Tare e Furlani a contratação de pelo menos um lateral, de preferência destro, caso não seja possível vender o ex-jogador do Brighton no mercado para alternar com o belga, que também poderia atuar em uma posição mais avançada.

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  • CONTATOS EM BELLANOVA

    De acordo com o que foi publicado pelo Tuttosport, é daí que surge a ideia de sondar o terreno para a contratação de Bellanova. Desde que chegou à Atalanta, o lateral italiano Raffaele Palladino ficou para trás na hierarquia, perdeu a chance de ser convocado para a seleção nacional e gostaria de ter mais espaço.


    Houve contatos tanto com a comitiva do jogador quanto entre os clubes, com a Atalanta, que, no entanto, não pode fazer descontos excessivos na avaliação de seu valor de mercado. Para trazê-lo de Turim para Bergamo, a família Percassi desembolsou, de fato, 25 milhões de euros no início da temporada passada.

  • EXISTE O BÔNUS DE LISTA

    Bellanova não é um nome novo para o Milan, já que o lateral nascido em 2000 é, de fato, um produto da base rossonera, apesar de ter deixado o clube precocemente para se transferir ao Bordeaux por 1 milhão de euros no verão de 2019.


    Um dado importante, pois o ex-jogador da Inter entraria na lista de jogadores “formados na base”, o que facilita a composição das escalações para a Série A e a Liga dos Campeões.


    Até o momento, o Milan conta com Gabbia, Bartesaghi e Torriani na lista de “jogadores formados no clube”, com Bellanova ocupando, nesse caso, a quarta vaga.



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