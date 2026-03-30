Milan, interesse em Bellanova: contatos com a equipe do jogador e com a Atalanta; há o bônus de lista

O Milan já está pensando no futuro e, de olho na próxima temporada, independentemente da posição final neste campeonato, quer montar um elenco à altura para poder competir em três frentes.





Massimiliano Allegri já elaborou uma lista de objetivos e, acima de tudo, indicou as áreas do campo em que há maior necessidade de investimentos. Entre elas está também a linha de laterais, com o objetivo de incluir no elenco um jogador versátil que possa atuar tanto como lateral-meio à frente de uma defesa de três quanto em uma linha defensiva de quatro. E é nesse contexto que se inserem os contatos com Raoul Bellanova.



