Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-ITA-SERIEA-COMO-ACMILANAFP

Traduzido por

Milan-Inter, Rabiot suspenso e multa aos Rossoneri por cânticos contra dois jogadores do Inter

As decisões do Juiz Desportivo após a 28ª rodada da Série A

A seguir, as decisões do Juiz Desportivo após a 28ª rodada da Série A. Destacam-se especialmente as decisões sobre o clássico Milan-Inter 1-0: além da suspensão de Adrien Rabiot, há também duas multas para o Milan, uma multa para um dirigente do Inter (Dario Baccin, por ter criticado de forma desrespeitosa uma decisão arbitral de Doveri) e uma suspensão mais multa para um preparador do Milan (Simone Folletti). 

  • JOGADORES DESPISTADOS

    JOGADORES EXPULSOS

    DESQUALIFICAÇÃO POR UM DIA EFETIVO DE COMPETIÇÃO E MULTA DE

    €10.000,00

    PEZZELLA Giuseppe (Cremonese): por, no final da partida, ter criticado de forma impetuosa a atuação da arbitragem no campo de jogo, dirigindo expressões desrespeitosas ao árbitro.

    JOGADORES NÃO EXPULSOS

    DESQUALIFICAÇÃO POR UM DIA EFETIVO DE COMPETIÇÃO

    ESPOSITO Sebastiano (Cagliari): por comportamento irregular em campo; já advertido (quinta sanção).

    FERGUSON Lewis (Bologna): por comportamento incorreto em relação a um adversário; já advertido (quinta sanção).

    MASINI Patrizio (Genoa): por comportamento incorreto em relação a um adversário; já advertido (quinta sanção).

    NDICKA Obite Evan (Roma): por comportamento incorreto em relação a um adversário; já advertido (quinta sanção).

    RABIOT Adrien (Milan): por comportamento incorreto em relação a um adversário; já advertido (quinta sanção).

    • Publicidade

  • MULTAS ÀS EMPRESAS

    Multa de € 22.000,00: ao clube MILAN por responsabilidade objetiva, por ter causado injustificadamente um atraso de dois minutos durante o segundo tempo; reincidência reiterada e continuada.

    Multa de € 8.000,00: à Sociedade MILAN por seus torcedores, durante a partida, terem repetidamente entoado cânticos insultuosos contra dois jogadores da equipe adversária; por terem, além disso, aos 47 minutos do primeiro tempo, apontado um feixe de luz laser contra um jogador da equipe adversária; sanção atenuada nos termos do artigo 29, parágrafo 1, alínea b) do CGS.

    Multa de € 3.000,00: ao clube BOLOGNA por seus torcedores, durante a partida, terem lançado três fumígenos dentro do campo de jogo; sanção atenuada nos termos do art. 29, parágrafo 1, alínea b) do CGS

    Multa de € 2.000,00: ao clube GENOA por seus torcedores, aos 7 minutos do segundo tempo, terem lançado um sinalizador de fumaça no campo de jogo; sanção atenuada nos termos do art. 29, parágrafo 1, alínea b) do CGS.

    Multa de € 2.000,00: ao clube LECCE por seus torcedores, no 1º minuto do primeiro tempo, terem lançado duas bombas de fumaça no campo de jogo; sanção atenuada nos termos do art. 29, parágrafo 1, alínea b) do CGS.

  • DIRIGENTES

    NÃO EXPULSOS

    MULTA DE €10.000,00

    BACCIN Dario (Inter): por ter, ao final da partida, nos vestiários, de forma arrogante, criticado repetidamente e de maneira desrespeitosa uma decisão arbitral.

  • PREPARADORES FÍSICOS

    EXPULSOS

    DESQUALIFICAÇÃO POR UM DIA EFETIVO DE COMPETIÇÃO E MULTA DE

    € 5.000,00

    FOLLETTI Simone (Milan): por, aos 44 minutos do segundo tempo, levantar-se do banco adicional e contestar abertamente uma decisão arbitral, dirigindo expressões desrespeitosas ao árbitro.

Campeonato Italiano
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Campeonato Italiano
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
0