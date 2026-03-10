JOGADORES EXPULSOS

DESQUALIFICAÇÃO POR UM DIA EFETIVO DE COMPETIÇÃO E MULTA DE

€10.000,00

PEZZELLA Giuseppe (Cremonese): por, no final da partida, ter criticado de forma impetuosa a atuação da arbitragem no campo de jogo, dirigindo expressões desrespeitosas ao árbitro.

JOGADORES NÃO EXPULSOS

DESQUALIFICAÇÃO POR UM DIA EFETIVO DE COMPETIÇÃO

ESPOSITO Sebastiano (Cagliari): por comportamento irregular em campo; já advertido (quinta sanção).

FERGUSON Lewis (Bologna): por comportamento incorreto em relação a um adversário; já advertido (quinta sanção).

MASINI Patrizio (Genoa): por comportamento incorreto em relação a um adversário; já advertido (quinta sanção).

NDICKA Obite Evan (Roma): por comportamento incorreto em relação a um adversário; já advertido (quinta sanção).

RABIOT Adrien (Milan): por comportamento incorreto em relação a um adversário; já advertido (quinta sanção).