Milan Futuro, oficial: contratação de Zanaga, vindo do Empoli

O jogador nascido em 2008 vem do Empoli, uma das categorias de base mais reconhecidas do futebol italiano, e se prepara para iniciar um novo capítulo em sua carreira. Zanaga deixa o Empoli após uma trajetória que o ajudou a construir bases sólidas, entre formação futebolística, habituação ao jogo e capacidade de se manter em partidas oficiais.





Nascido em Asti em 13 de março de 2008, tem 1,84 metro de altura, é italiano, joga principalmente como segundo atacante, mas também pode ocupar posições mais abertas no ataque, tanto pela esquerda quanto pela direita. Seu pé dominante é o direito. Os dados pessoais são apenas o começo. O que interessa aos técnicos é o tipo de atacante que ele representa. Zanaga não é o centroavante estático que vive exclusivamente na área, mas também não é o atacante leve que fica à deriva sem pontos de referência. Ele fica no meio, e talvez essa seja a característica mais intrigante de seu perfil. Ele já tem medidas importantes para a categoria, mas combina essa estrutura com uma mobilidade que lhe permite ligar o jogo, atacar pela lateral e atuar entre as linhas, conforme se pode ler em uma análise aprofundada da Sprint e Sport.