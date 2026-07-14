Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Friendly International - Italy U16 vs England U16Getty Images Sport

Traduzido por

Milan Futuro, oficial: contratação de Zanaga, vindo do Empoli

Milan
Mercado da bola

Natural de Asti e formado nas categorias de base da Juventus: o jogador nascido em 2008 está pronto para vestir a camisa rossonera

"O AC Milan tem o prazer de anunciar a contratação do jogador Edoardo Zanaga, que fará parte do Projeto Milan Futuro, dedicado ao crescimento e ao desenvolvimento de jovens talentos.

O atacante, nascido em 2008, vem do Empoli FC e agora decidiu vestir a camisa rossonera”


Por meio de um comunicado oficial publicado em seu site, o Milan anunciou a chegada do jovem atacante Zanaga, que assinou ontem um contrato de três anos com o clube da via Aldo Rossi.

  • QUEM É ZANAGA

    O jogador nascido em 2008 vem do Empoli, uma das categorias de base mais reconhecidas do futebol italiano, e se prepara para iniciar um novo capítulo em sua carreira. Zanaga deixa o Empoli após uma trajetória que o ajudou a construir bases sólidas, entre formação futebolística, habituação ao jogo e capacidade de se manter em partidas oficiais. 


    Nascido em Asti em 13 de março de 2008, tem 1,84 metro de altura, é italiano, joga principalmente como segundo atacante, mas também pode ocupar posições mais abertas no ataque, tanto pela esquerda quanto pela direita. Seu pé dominante é o direito. Os dados pessoais são apenas o começo. O que interessa aos técnicos é o tipo de atacante que ele representa. Zanaga não é o centroavante estático que vive exclusivamente na área, mas também não é o atacante leve que fica à deriva sem pontos de referência. Ele fica no meio, e talvez essa seja a característica mais intrigante de seu perfil. Ele já tem medidas importantes para a categoria, mas combina essa estrutura com uma mobilidade que lhe permite ligar o jogo, atacar pela lateral e atuar entre as linhas, conforme se pode ler em uma análise aprofundada da Sprint e Sport.

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Celtic crest
Celtic
CEL
Milan crest
Milan
MIL