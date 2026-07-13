Milan em uma encruzilhada em relação a Camarda: entre a renovação, Amorim e as propostas da Série B

Uma observação importante: o Milan está apostando forte em Camarda, tanto para o presente quanto, sobretudo, para o futuro, aponto de estar negociando com seus agentes a renovação do contrato até 2031. O entendimento entre as partes parece ser excelente e não deve haver problemas para chegar a um acordo por escrito nas próximas semanas. Depois de alguns projetos que não deram certo, como as passagens pelo Milan Futuro e pelo Lecce na Série A, agora chegou a hora de traçar o caminho certo, sem cometer mais erros.