Uma observação importante: o Milan está apostando forte em Camarda, tanto para o presente quanto, sobretudo, para o futuro, aponto de estar negociando com seus agentes a renovação do contrato até 2031. O entendimento entre as partes parece ser excelente e não deve haver problemas para chegar a um acordo por escrito nas próximas semanas. Depois de alguns projetos que não deram certo, como as passagens pelo Milan Futuro e pelo Lecce na Série A, agora chegou a hora de traçar o caminho certo, sem cometer mais erros.
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Milan em uma encruzilhada em relação a Camarda: entre a renovação, Amorim e as propostas da Série B
OPORTUNIDADE COM AMORIM
Se a escolha dependesse apenas dele, Camarda não teria dúvidas sobre qual camisa vestir na próxima temporada: a vermelha e preta do Milan. O ex-menino-prodígio do futebol italiano se sente pronto para conquistar um espaço importante no time do seu coração e com a camisa que defende desde que era apenas uma criança. A chance virá por meio de Amorim nesta primeira parte da pré-temporada: se o jogador nascido em 2008 convencer o técnico português, haverá boas chances de que ele possa se tornar uma alternativa a Gonçalo Ramos.
A SAMP E UM CAMINHO DIFERENTE
Vários clubes estrangeiros solicitaram informações ao Milan sobre Camarda; Ibrahimovic consideraria apenas uma transferência por empréstimo. Talvez justamente para a Sampdoria, que está pressionando fortemente: Camarda teria a chance de jogar em um clube histórico, com um estádio importante e uma torcida apaixonada. No momento, o jogador não se pronuncia porque quer convencer Amorim.
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