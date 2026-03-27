Milan e Juventus, Tonali se afasta: chega a oferta gigantesca do Manchester United

Sandro Tonali, hoje mais do que nunca, está literalmente na boca de todos. O gol e a assistência que decidiram o jogo entre Itália e Irlanda do Norte, na primeira partida da repescagem das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, e em uma partida em que ele não estava em sua melhor forma física, colocaram o meio-campista do Newcastle de volta no papel de “indispensável”, se não de melhor jogador da nossa Seleção.





O desempenho com a camisa azul, porém, foi a chave para voltar a falar também do futuro do jogador nascido em 2000, que alimentou os sonhos e os arrependimentos de quem gostaria de vê-lo de volta à Série A, mas também os rumores sobre um futuro longe dos Magpies, mas para permanecer na Premier League. E justamente essa possibilidade, conforme relatado por Fabrizio Romano, é hoje a mais viável, se não a mais provável.



