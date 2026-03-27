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grafica tonali arsenalGetty Images
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Milan e Juventus, Tonali se afasta: chega a oferta gigantesca do Manchester United

Milan
Juventus
S. Tonali
Mercado da bola
Newcastle
Manchester United
Premier League

Sandro Tonali, hoje mais do que nunca, está literalmente na boca de todos. O gol e a assistência que decidiram o jogo entre Itália e Irlanda do Norte, na primeira partida da repescagem das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, e em uma partida em que ele não estava em sua melhor forma física, colocaram o meio-campista do Newcastle de volta no papel de “indispensável”, se não de melhor jogador da nossa Seleção.


O desempenho com a camisa azul, porém, foi a chave para voltar a falar também do futuro do jogador nascido em 2000, que alimentou os sonhos e os arrependimentos de quem gostaria de vê-lo de volta à Série A, mas também os rumores sobre um futuro longe dos Magpies, mas para permanecer na Premier League. E justamente essa possibilidade, conforme relatado por Fabrizio Romano, é hoje a mais viável, se não a mais provável.


  • O SONHO DA JUVENTUS

    O clube italiano que mais se aproximou de Tonali neste último ano foi, sem sombra de dúvida, a Juventus. O clube bianconero precisa realizar pelo menos uma contratação de peso para o meio-campo, e nas ideias de Giorgio Chiellini sempre esteve a intenção de trazer um jogador jovem, carismático, de preferência italiano, e que saiba jogar tanto no meio-campo duplo quanto no trio. Tonali era e continua sendo o perfil ideal, mas sem a certeza de uma vaga na Liga dos Campeões, apresentar uma oferta será impossível.

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  • O RETORNO AO MILAN

    Sandro voltaria de bom grado para a Itália e, acima de tudo, voltaria de bom grado para o Milan, time pelo qual torce e do qual se afastou por uma questão financeira que não dizia respeito tanto a ele quanto ao clube. Ele aceitou a proposta do Newcastle em um momento delicado e não se arrepende, mas, mais cedo ou mais tarde, gostaria de voltar à Milão rossonera. Hoje, o Milan está em busca de um meio-campista com suas características, mas, por um lado, os Magpies dificilmente voltarão a negociar com o clube ao qual pagaram uma fortuna; por outro, os valores da possível transação são considerados fora do mercado pela diretoria.

  • ARSENAL E MANCHESTER UNITED

    Assim, considerando também um contrato válido até 30 de junho de 2028, que coloca o Newcastle em posição de vantagem, e um salário de cerca de 8 milhões de euros por ano — valor fora da escala dos clubes da Série A —, o futuro de Sandro Tonali, muito provavelmente, continuará na Premier League. O Arsenal, conforme relatado por Fabrizio Romano, é o clube que mais se movimentou por ele também durante a última janela de transferências de inverno, mas, neste momento, quem está forte na disputa pelo jogador é o Manchester United, que fará nada menos que duas contratações no meio-campo e está preparando uma megaoperação financeira tanto com o jogador quanto com o Newcastle para fechar o negócio antes do fim do ano. E a Série A, nessas condições, não tem como fazer nada além de se afastar.