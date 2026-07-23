Milan, Cardinale e Amorim em chamada com Modric: hoje a assinatura do contrato até 2027

Modric e o Milan, em frente juntos. O médio croata acabou com todas as dúvidas e decidiu continuar a oferecer magia num campo de futebol. Forte demais a ambição de escrever um final diferente daquele triste, feio, de maio, com a derrota em San Siro contra o Cagliari, que decretou a saída dos quatro primeiros lugares da classificação e a consequente despedida da Liga dos Campeões.