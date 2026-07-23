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Milan, Cardinale e Amorim em chamada com Modric: hoje a assinatura do contrato até 2027

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Milan, eis o dia de Modric: o médio croata vai assinar nas próximas horas um contrato de um ano no valor de 3,5 milhões de euros

Modric e o Milan, em frente juntos. O médio croata acabou com todas as dúvidas e decidiu continuar a oferecer magia num campo de futebol. Forte demais a ambição de escrever um final diferente daquele triste, feio, de maio, com a derrota em San Siro contra o Cagliari, que decretou a saída dos quatro primeiros lugares da classificação e a consequente despedida da Liga dos Campeões.

  • ASSINATURA EM VIDEOCONFERÊNCIA

    No início da tarde, Modric vai assinar o contrato que o vai ligar ao Milan até 2027, por 3,5 milhões de euros. A assinatura do contrato está prevista à distância, mas em videochamada com Amorim e Cardinale ligados a partir de Milão: duas figuras que pressionaram muito para convencer a lenda croata a continuar no Milan.

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