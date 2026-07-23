Milan, agora é oficial: Modric fica mais um ano





COMUNICADO OFICIAL: LUKA MODRIĆ

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23 de julho de 2026

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Luka Modrić assinou até 30 de junho de 2027

O AC Milan comunica que Luka Modrić assinou um contrato por mais uma temporada, até 30 de junho de 2027.





Referência do meio-campo do AC Milan desde a sua chegada, Luka soube colocar a própria experiência e a própria qualidade ao serviço da equipa, dentro e fora de campo. Entre os jogadores mais fortes e representativos a nível mundial, o croata prosseguirá o seu percurso com a camisola do AC Milan, com a qual na temporada passada somou 37 jogos e 2 golos, com a ambição de alcançar novos e importantes objetivos.





Luka Modrić continuará a vestir a camisola número 14 do AC Milan.









"Estou feliz por continuar no Milan, um clube em que me senti bem-vindo e amado desde o primeiro dia. Depois de uma época abaixo das expectativas, a vontade de dar a volta por cima é imensa. Esperam-nos uma nova temporada e um novo desafio: um projeto em que acredito e que me motiva. Estou pronto para continuar a dar tudo por esta camisola e estou realmente orgulhoso por voltar a vestir estas cores. Mal posso esperar para voltar a San Siro e ouvir o vosso rugido. Vemo-nos em breve. Força Milan, sempre!"