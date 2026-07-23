O Milan continua com Luka Modric, Luka Modric continua com o Milan. Ao início da noite, chegou o comunicado oficial por parte do clube, o médio croata, Bola de Ouro nascido em 1985, fica por mais uma temporada, depois da última, que terminou com o quinto lugar na Serie A.
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Milan, agora é oficial: Modric fica mais um ano. As suas declarações
OFICIAL
Eis o texto:
"COMUNICADO OFICIAL: LUKA MODRIĆ
Luka Modrić assinou até 30 de junho de 2027
O AC Milan comunica que Luka Modrić assinou um contrato por mais uma temporada, até 30 de junho de 2027.
Referência do meio-campo do AC Milan desde a sua chegada, Luka soube colocar a sua experiência e a sua qualidade ao serviço da equipa, dentro e fora de campo. Entre os jogadores mais fortes e representativos a nível mundial, o croata prosseguirá o seu percurso com a camisola do AC Milan, com a qual na temporada passada somou 37 jogos e 2 golos, com a ambição de alcançar novos objetivos importantes.
Luka Modrić continuará a vestir a camisola número 14 do AC Milan".
AS SUAS PALAVRAS
Estas foram as declarações de Modric após a renovação: "Estou feliz por continuar no Milan, um clube onde me senti bem-vindo e amado desde o primeiro dia. Depois de uma temporada abaixo das expectativas, a vontade de dar a volta por cima é imensa. Esperam-nos uma nova época e um novo desafio: um projeto em que acredito e que me motiva. Estou pronto para continuar a dar tudo por esta camisola e estou verdadeiramente orgulhoso por voltar a vestir estas cores. Mal posso esperar para regressar a San Siro e ouvir o vosso rugido. Vemo-nos em breve, Força Milan para sempre!"
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