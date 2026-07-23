Eis o texto:





"COMUNICADO OFICIAL: LUKA MODRIĆ





Luka Modrić assinou até 30 de junho de 2027

O AC Milan comunica que Luka Modrić assinou um contrato por mais uma temporada, até 30 de junho de 2027.





Referência do meio-campo do AC Milan desde a sua chegada, Luka soube colocar a sua experiência e a sua qualidade ao serviço da equipa, dentro e fora de campo. Entre os jogadores mais fortes e representativos a nível mundial, o croata prosseguirá o seu percurso com a camisola do AC Milan, com a qual na temporada passada somou 37 jogos e 2 golos, com a ambição de alcançar novos objetivos importantes.





Luka Modrić continuará a vestir a camisola número 14 do AC Milan".











