Mikel Merino envia mensagem otimista aos torcedores do Arsenal do leito do hospital após passar por cirurgia no pé fraturado

Ainda não há uma data definida para o retorno de Merino, e o pai do jogador revelou por que é tão difícil dizer quando ele estará pronto para voltar a jogar. Miguel Merino disse à Cadena SER: “Apesar do problema, ele está aceitando a situação. Lesões nunca vêm em boa hora e um jogador tem que estar preparado para qualquer coisa. É difícil, mas temos que ver o lado positivo. Existem lesões muito piores do que essa. Há incerteza porque o tempo de recuperação não é bem conhecido, já que não há histórico desse tipo de lesão. É uma fratura por estresse. Não é uma lesão nos dedos dos pés, é um pouco mais interna. É uma lesão que não é muito bem documentada. Há muitas dúvidas em relação à sua recuperação.”

