Mikel Merino envia mensagem otimista aos torcedores do Arsenal do leito do hospital após passar por cirurgia no pé fraturado
O Arsenal perde Merino devido a lesão
Merino sofreu a lesão na derrota do Arsenal por 3 a 2 para o Manchester United, no Emirates, pela Premier League. O técnico Mikel Arteta admitiu depois que se trata de uma lesão incomum, dizendo aos repórteres: “É uma lesão muito rara, então temos que esperar e ver, depois da cirurgia, como ela reage diariamente, obviamente monitorá-la ao longo da semana para a cirurgia e ver. Sei que Mikel fará absolutamente tudo o que puder para voltar o mais rápido possível. Mas também é preciso respeitar o processo de recuperação e o fato de que, obviamente, é uma lesão bastante rara.”
Mensagem de Merino aos torcedores do Arsenal
O meio-campista passou por uma cirurgia e postou uma atualização no Instagram dizendo: “Cirurgia feita! Já estou mais perto de voltar. Muito obrigado a todos pelas mensagens e carinho. Isso realmente me dá ainda mais energia para enfrentar o desafio. Vamos lá!”
Quando Merino retornará?
Ainda não há uma data definida para o retorno de Merino, e o pai do jogador revelou por que é tão difícil dizer quando ele estará pronto para voltar a jogar. Miguel Merino disse à Cadena SER: “Apesar do problema, ele está aceitando a situação. Lesões nunca vêm em boa hora e um jogador tem que estar preparado para qualquer coisa. É difícil, mas temos que ver o lado positivo. Existem lesões muito piores do que essa. Há incerteza porque o tempo de recuperação não é bem conhecido, já que não há histórico desse tipo de lesão. É uma fratura por estresse. Não é uma lesão nos dedos dos pés, é um pouco mais interna. É uma lesão que não é muito bem documentada. Há muitas dúvidas em relação à sua recuperação.”
O que vem a seguir?
Merino tem sido uma peça importante do elenco do Arsenal nesta temporada, marcando seis gols em todas as competições pelos Gunners, mas Arteta agora terá que lidar com sua ausência no futuro próximo. O Arsenal tem uma agenda lotada nas próximas semanas e volta a campo na quinta-feira, pela Premier League, contra o Brentford, antes de enfrentar o Wigan Athletic na quarta rodada da FA Cup, no domingo.
